Kapa dole za njega: Peja dao sve od sebe da vine Munjeza u nebesa, a ni za Matoru nije štedeo reči! (VIDEO)

Gost u emisiji 'Pitam za druga' na Red televiziji bio je Zoran Pejić Peja.

U emisiji 'Pitam za druga', gost Zoran Pejić Peja govorio je o aktuelnim temama u Eliti, a dotakao se i Jovane Tomić Matore, Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić.

- Žao mi je što Munjez nije od početka znao za trudnoću, Video sam da je on dobar drug, kao i da je vezan za porodicu baš. On je tako dobro podneo sve to, šmekerski. Kapa dole za njega. Videli smo i njegov razgovor sa roditeljima, rekao je da pomognu Stefani, da budu tu šta god da joj treba. Žao mi je nje, trebala je da mu kaže, Matora je isto dobar drug, takav zavodnik. Ona to radi ljubazno i temeljno, osvaja žene na mrvicu - započeo je Peja priču.

- Da li ti deluje da je Matora uticala na Stefani? - pitala je voditeljka.

- 50/50 su krive... Matora je njoj poklonila ono što joj je falilo tada. Ne kaže se za džabe da je žena u drugom stanju. Ne poznajem ni Matoru, a ni Stefani, ne mogu da uđem u njihov problem - rekao je Peja.

- Kome veruješ više, Matoroj ili Stefani? - pitala je voditeljka

- Ne znam kome da verujem, pokazaće vreme... Da li je to bila ljubav ili interes... Pokazaće vreme šta se desilo između njih dve. Mnogo toga ima - rekao je Peja.

