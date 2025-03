Zola ulazi spreman kao zapeta puška: Odmah opleo po Matoroj i Munji, neće im biti dobro od ovih reči (VIDEO)

Naoštren da urniše komentarima!

Lazar Čolić Zola u studiju je razgovarao sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, pred ulazak u Belu kuću, gde je komentarisao dešavanja oko njegove bivše partnerke Stefani Grujić i haosa koji se dešava sa Danijelom Dujkovićem Munjezom i Jovanom Tomić Matorom.

- Kako gledaš na sve što se dešava oko Stefani i Matore? - pitala je voditeljka.

- Mi smo imali neko druženje sa povlasticama. Bilo je neko zezanje, ništa specijalno. Što se tiče njihove situacije Stefani je neko ko ima 20 godina i neke stvari ne mogu previše da joj zamerim. Što se tiče Matore razmišljao sam, novinari su me zvali i deluje mi da ona u svakoj priči ispada izigrana od svih devojaka. Ona ima 30+ godina, kao i ja, a zamisli da dolazim i pričam ko mi je šta uradio. Ona mi je više kriva, iako sam video da je ljudi podržavaju na mrežama, ali mene to ne interesuje. Devojka od 35 godina nikad ne može da bude izgrana od strane devojke od 20 godina. Ako tražiš da se neke stvari rade protiv zakona kako možeš da budeš manje kriva od nekoga ko je u drugom stanju? Ako si u takvoj situaciji pozoveš njenu porodicu, ne možeš da tražiš da se dete uništi - govorio je Zola.

- Misliš da Munji i Matoroj neće biti svejedno? -

- Ne znam, Stefani i ja smo uvek bili korektni. Jedom se desilo da me je ogovara nakon mog izlaska, ali joj to nisam uzeo za zlo. Devojka se možda zaljubila ponovo i ja ću da aminujem njihovu ljubav. Ako ima osećanja, zašto ne bih aminovao? Iako bi meni to bilo bolesno pored svih strvari koje su se dešavale. Ja sam najgori, vi ste bolji, ali moramo malo i o vama da pričamo. Munja koji komunicira sa Stefani i mazi se, kao da se ništa nije desilo - pričao je Čolić.

Autor: A. Nikolić