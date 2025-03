Malo joj fali da do kraja razveže jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša bar" večeras je prvu ugostio Stefani Grujić. Na samom početku ona je prokomentarisala ulazak Lazara Čolića Zole.

- Kao za inat sam se odmah zalepila za vrata, pa kad sam videla da je Zola pobegla. Smešno mi je, a sa druge strane neprijatno. Osetila sam pozitivu, ali videćemo kako će da se odvija. Ne moramo da dođemo u direktan sukob, ali ljudi će verovatno sad da provlače naš odnos - rekla je Stefani.

- Šta misliš kako će Munja da reaguje? Pošto se bliski, da li će da gleda kako se ponašaš prema Zoli? - pitao je Darko.

- Iskreno, videla sam njegovu facu kad je Munja ušao. On se smorio, pa je bio i besan. Munja mi je preneo da je rekao samo još da skine ljuljšku na kojoj sam ga prevarila. Kad se vratio delovalo mi je da je upao u misli i da je zbunjen i besan. Možda ja i grešim, ne mogu da tvrdim. Sad kad sam prošla rekla sam im da su blam. Ako se već sve desilo, iako Munja priča koliko me je voleo nije mi definisano da sad šetaju. Mogu da razumem da sa Matorom postoji rivalstvo, ali prisnost sa Zolom... Ja sam Munju prevarila sa njim, njega je to povredilo. On to dešavanje sa Zolom provuče kroz svaki naš razgovor - nastavila je ona.

- Primetio sam da mu je Matora odmah prišla i počela da priča o tebi - dodao je voditelj.

- Videla sam da je prišla, ali nisam znala da priča o meni. Videla sam da se osamila i da nije raspoložena, ali ne znam o čemu se radi - rekla je ona.

- Sinoć je bilo burno tokom "Igre istine", zašto ti je prišla i tražila da se lopta spusti? Da li se ona plaši nečega? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne znam... Ja se nadam da moja mama objavljuje samo ono što govorim da ne bismo produbili teme koje nisu naivne, jer ja vidim da ne mogu ni sa ovim da se nosim. Ja najbolje znam šta sve imam u telefonu. Naš odnos je bio jako loš. Postoje neke svađe i situacije, kao što je supa iz kesice što je povezano sa tim da nam je moja mama donosila hranu u stan. Ima raznih situacija i svađa kad smo se raspravljale preko poruka i otvoreno pisale. Postoje neke stvari, poveravanje oko moje i njene porodice, nešto o čemu Jovana nikad ne bi volela da govori. Ja ne želim da pričam na tu temu jer mi je jako krivo da pominjem njenu porodicu, ali sam rekla ako bude blatila moju porodicu da ću da iznesem istinu o njenim životnim situacijama. Ljudi u kući govore da je ja štitim, ali ne bih volela ovde sa njom da imam fizički okršaj i znam gde ovo može da dovede. Ona je meni zato i prišla da ne iznosim neke stvari. Kad je Sofija rekla Terzi da ostane na lepim trenucima, ona je meni rekla da tako treba i ja da pričam. Njenim razmišljanjem se potvrđuje moja istina - govorila je Stefani.

- Da li je to pokušaj manipulacije? - upitao je Darko Tanasijević.

- Mislim da da. Ja otvoreno govorim da gledam u Draganu i nju. Juče na "Igri istine" sam videla kako me preko stola gleda tužno, očekivala sam da će da mi priđe i na kraju mi je prišla. Ona je meni govorila: "Ajde polako i normalno da razgovaramo". Ne želim da verujem da me nije volela, iako sama vidim da je tako. Mislim da je to sve stvar manipulacije da bih ja spustila loptu. Mislim kad bi je Dragana šutnula da bi mi se vratila kroz par dana i došla na razgovor jer ume da bude sama. Mislim da joj se Dragana svidela, ali da se nije toliko zavozala za nju. Čudno mi je kako je tako srčana što se tiče Dragane, Ermine, Cileta i Gorana, a za stvari koje je svesna da su ozbiljne ona ne leti i neće da se pravda. Meni to nije normalno. Ona se poveravala pre nego što ću da započnem ovo, a kad je došlo do ovoga ispada kao da ja hoću da pričam o ovome. Ja napolju imam roditelje, sina koji će da poraste i društvo. Meni sve ovo jako teško pada - nastavila je Grujićeva.

- Dokle ćeš da trpiš poniženja? - pitao je voditelj.

- Neću još dugo. Vidim da krenem, pa se zasustavim i tako u krug. Znam da ću da puknem i kažem od A do Š, ono što treba da se priča, a i ne. Pući ću, a onda će da bude opšti haos - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić