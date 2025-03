Od sutra krećem da gazim Anđelu: Gastoz nije ni svestan kakav rat Matora sprema, Stefani će zbog jedne rečenice o Zoli napraviti haos! (VIDEO)

Od sutra kreće žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Jovanu Tomić Matoru koja je progovorila o sukobu sa Stefani Grujić, priznala da od sutra kreće da gazi Anđelu Đuričić, a potom se dotakla i svog odnosa sa Draganom Stojančević.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Mestimično oblačno i sa kišom - rekla je Matora.

- Kakve je vremenske promene doneo Zola? - upitao je Darko.

- Popričali smo, dao mi je do znanja da će realno komentarisati. Mi smo delili moju bivšu verenicu, imamo nešto zajedno on, ja i Munjez - rekla je Matora.

- Kakav je odnos tvoj i Munjin? - upitao je Darko.

- Jednom je video da me pogađa kad me udari na tatu i mamu i to od tad stalno pominje - rekla je Matora.

- Šta se dešava sa Munjom i Terzom? - upitao je Darko.

- Jasno je da se dopadaju jedno drugom, samo kriju i ćute, a zašto to ne znam. Pomirenje sledi to je 1/1. Ona je sada fokusirana malo na mene, da reši sve sa mnom - rekla je Matora.

- Da li je istina da si je šamarala u trudnoći? - upitao je Darko.

- Nikada u životu sem tad jednom na splavu kad smo bile pijane. Priča da je zaključavam u kući, a ona je sama to želela jer smo imale jedan ključ. Ja sam svesna svojih grešaka i nosim svoje breme. Munja mi nije realan uopšte. Sinoć Stefani priča o abortusu, a on se svađa sa Aneli. Oni svoje dete nazivaju ''temom''. Stefani toliko smeta što sam ja dobra sa Aneli da to nije realno. Oni imaju neke teorije - rekla je Matora.

- Juče si uhvaćena u kontradiktornosti, ti si prvo rekla: ''Stefani mi nije rekla da Munji prenesem da vidi dete, a i da mi je rekla ne bih mu rekla'', dok si sinoć rekla: ''Pa da mi je rekla, ja bih to prenela da skinem breme sa sebe'' - upitao je Darko.

- Ne, loše sam shvaćena. Ja sam razmišljala i da mi je ona to rekla, ja bih prenela to da skinem sebi teret sa leđa - rekla je Matora.

- Do kad ćeš da ćutiš Anđeli na uvrede? - upitao je Darko.

- Neću joj više ćutati, večeras ću da popričam sa Nenadom otvoreno. Nas dvoje ne moramo da pričamo, ali ne mogu više da ćutim na neke stvari. Ja njega nisam pljuvala kod Stefani, ja ne mogu da kažem o njegovoj majci ništa loše jer smo mi bili dobri do poslednjeg dana. Stefani ima potrebu na sve da doda još, ona priča neku istinu, ali doda svoje - rekla je Matora.

- Što izbegavaš da kažeš Gastozu kako stoje stvari umesto što ga pljuješ sa strane, što mu ne kažeš direktno? - upitao je Darko.

- Pričali smo sinoć malo, nastao je problem zbog igre istine. Rekao mi je da nije hteo mene da uvredi već Marka, ali tu je nastao problem. Ja sam probala da ćutim Anđeli, ali ne mogu više. Ozbiljne su stvari koje ona meni izgovara, na to ne bih ćutala ni tati rođenom, a ne njoj. Daću mu do znanja da je od večeras gazim. Ako on ne može da obuzda nju koja mu je devojka, ne mogu ni ja kao drugarica. Normalno je da će Anđelu da izabere u našem ratu, a s druge strane ukoliko veruje u Stefanine priče, onda je bolje da se raziđemo - rekla je Matora.

- Ima li Anđela kredibilitet da te komentariše? - upitao je Darko.

- Naravno da ne. Njene klipove smo gledali napolju, meni čak nisu ni se*si nego su mi degutantni. Ona može da me komentariše kao Bebica i ostali ljudi, ali nema kredilitet. Anđela je toliko gorda i nesrećna u dubini duše, da to nije realno. Konstantno mi udara na pokojnu majku, a kako bi se ona osećala da joj ja pominjem pokojnog brata? - rekla je Matora.

- Što ste ti i Dragana sinoć plakala? - upitao je Darko.

- Teško nam je, imamo velike probleme. Dobila je informaciju od Stefani da je njena mama zgrožena zbog druženja sa mnom, ali ona ne planira da se skloni od mene. Ja sam joj otvoreno priznala da sam se zaljubila u nju. Ja znam šta ja i ona pričamo ispod pokrivače, pokazala mi je da je iskrena po svemu što radi. Već sam dva puta htela da prekinem naše druženje, a ona se naljutila - rekla je Matora.

Autor: N.P.