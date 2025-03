Ovo je čekala: Anđela cveta zbog ljubavi s Gastozom, nikad spremnija rat sa Matorom, a ovo je imala da kaže za Karića! (VIDEO)

Naoštrena!

Anđela Đuričić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je progovorila o svojoj ljubavi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, njegovom prijateljstvu sa Jovanom Tomić Matorom, ali i sukobu sa Stefanom Karićem.

- Kakva je situacija sa Gastozom? - upitao je Darko.

- Sve je u najboljem redu trenutno. Nemamo neke konkretne probleme, kada naiđemo na situaciju koja njemu odgovara, tu je u pravu - rekla je Anđela.

- Zamerao ti je što si onako brutalna u raspravama - rekao je Darko.

- Moram da priznam da je u pravu, ali džabe to sam ja. Iskrena sam i previše oštra u nekim trenutcima. On zna da ja kada iznesem mišljenje o nekim ljudima u 90 posto slučajeva ću ući u sukob sa ljudima, zato im i smeta. Obećala sam da ću birati reči ubuduće da neću biti toliko oštra. Ja njemu nikada neću tražiti da on staje za mene, baš naprotiv mu kažem da se samo skloni, a ja ću završiti svoj sukob - rekla je Anđela.

- Danas je divan dan, Keti je rođendan. Kako si ti to podnela? - upitao je Darko.

- Ma super, ne zanima me. Drago mi je što je dobila čestitku od sina, ipak ništa nije dobila sve ove mesece - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš što je Keti rekla Gastozu: ''Je*aću te napolju''? - upitao je Darko.

- Pa dobro, ima pravo, njena stvar - rekla je Anđela.

- Da li ti je preneo da je sanjao Keti? - upitao je Darko.

- Jeste, znam to sve - rekla je Anđela.

- Kad smo već kod čestitke, kako ti deluje to što je Anita poslala čestitku Stefani? - upitao je Darko.

- Pa isto se dešava Stefani što i Aniti. Meni su ovde sve stvari jasne. Matora je u svakoj priči ista, Dragana mi je težak folirant. Matora vrlo zna šta želi i uvek dobija od tih devojaka, tu niko nije žrtva - rekla je Anđela.

- Mišljenje od kog ti ne odustaješ je da je ona prodala oca u dom? - upitao je Darko.

- Tako je. Nije mi jasno to sa Stefani i intimom. Ona kao žali majku, a onda ima se*sualni čin sa Stefani i njih dve se dogovaraju da će se pomiriti u Eliti. Očigledno je da je nije Stefani dovoljno razočara. Što se tiče oca, ja mislim tako. Evo ja sam napravila grešku, ali mog tatu više nema šta da boli. Moj otac je sad mirne glave, ja nemam greške. Njen otac i iz doma prati ovo i gleda njene greške u krug - rekla je Anđela.

- Koliko si kivna jer je vaša veza bila ugrožena zbog Matore, a sada izlazi istina na videlo o njegovom prijateljstvu? - upitao je Darko.

- Nisam kivna stvarno, meni su odmah stvari bile jasne na početku. Oni nisu nikakvi prijatelji, ja sam to pustila da sve ide svojim tokom da ne bi bilo da sam ja nešto kriva. Gastoz se uvredio kada je ona potkačila našu vezu. Ona je rekla: ''Anđela je kao i ja, navodno trpi sve zarad ljubavi''. Ja Stefani sve verujem i verujem da je pljuvala Gastoza - rekla je Anđela.

- Sve je veća netrpeljivost između tebe i Karića, zbog čega je to? - upitao je Darko.

- Kada je on objektivan, ja se slažem s njim u komentarima. On je sad pristrasan i zato se kosimo u stavovima. Stefanu su ruke vezane i on bio rekao Matoroj mnogo drugačije i grublje, mnogo bi bio realniji da ona nije nametnula da su toliko bliski - rekla je Anđela.

- Zbog čega Gastoz neće da ti pred svima kaže da te voli? - upitao je Darko.

- On meni to neće da kaže ni ispod pokrivača, ali mi pokazuje to - rekla je Anđela.

Autor: N.P.