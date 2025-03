Gastoz čeka Matoru na zicer: Spreman na suočavanje zbog pljuvačine kod Stefani, otkrio kako će se reagovati na njen rat sa Anđelom! (VIDEO)

Više neće da joj ćuti!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovoj vezi sa Anđelom Đuričić i prijateljstvu sa Jovanom Tomić Matorom, koje je na klimavim nogama.

- Danas je poseban dan, Keti je rođendan. Je l' si tražio dozvolu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Odradio sam to na drugačiji način, spremio sam klopu i kokice da bih mogao da izađem sam u grad - rekao je Gastoz.

- Rekao si mi da si popričao sa Matorom i da neće da trpi Anđelu - dodao je voditelj.

- Da, rekla mi je da neće da trpi prozivke da je prodala oca za 700 evra. takve stvari ne treba da se zamere i time da se provocira. Matora mi je rekla da neće da trpi i da će da joj vraća, šta ima tu da vrati? Ni jedna, ni druga neće da ćute, moje je da se potrudim da smirim strasti i da se ne pominju stvari koje su za gađenje. anđela ima svačiji dosije u glavi, neka pusti porodica. Matora će njoj da kaže za p*rno snimke, Anđela za oca i 700 evra u domu - govorio je Gastoz.

- Da li ste razgovarali o vašim problemima? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ne znam kakve probleme imamo i kakav razgovor hoće? Čekam da vidim šta će da mi kaže. Više bi bilo normalno da sam ja nju pitao šta je pričala Stefani za moju porodicu, a to nisam uradio da ne bih pokretao temu, ali to će svakako da dođe na svoje. Ako se priča da je pričala logično je da ona priđe i kaže šta je rekla, a ne ja da trčim za njom. Znam da za nju ništa nisam rekao loše ni ovde, ni van rijalitija. Mene ništa ne može da poremeti - rekao je on.

- Ona ti zamera stvari o kojima je pričala sa Karićem, kako joj se ne dopada što ćutiš i što pokazuješ ponašanjem da veruješ u priču od Stefani - dodao je voditelj.

- To su sinoć prebacili na "Igri istine" kad je Sofija pričala sa Markom. Oni su izbegavali da kažu ono najgore što se priča u kući, a to je da je Matora na narkoticima maltretirala trudnu Stefani. Mislim da je Sofija to htela da pita Marka, pa sam video o čemu se radi i prosuo sam šta treba da ga pita, pa su okrenuli kako verujem u ono što Stefani kaže i kako nisam drug Matoroj. Druže, ko loše priča? Matora za mene ili ja za nju? - govorio je Gastoz.

- Je l' ti čudno što je hvalila vaš odnos, a sad kaže: "Mi smo okej, ali nismo d*pe gaće" - rekao je Darko Tanasijević.

- Ovde mora da se kaže ko se kako druži jer drugačije ljudi ne mogu da spavaju. U principu sad kad su uvideli da se mi samo viđamo kad je ona van rijalitija. Mi se jesmo odaljili, ali ona može da ode u svemir i da se vrati ja ću je poštovati istom jačinom. Imam milijardu poznanika koji su mi prijatelji u glavi, a kad bih ih zvao svaki dan ne bih imao vremena za sebe. Nekad se ni Tozli ne javim koji živi dve ulice od mene - pričao je Gastoz.

- Kako gledaš na dešavanja Ene i Peje? - upitao je Darko Tanasijević.

- Hteo sam da ih poplašim, pa su se pomirili. Ja sam im rekao da ne mogu da im pomognem i da rokaju sami. Peja se odvojio, Ena ga je danas provocirala i hoće da ga privuče sebi, što me i nervira. Neka prihvati činjenice kao ja ili neka bude jak, pa se na kraju opet pomire - dodao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić