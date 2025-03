Đedović raskrinkao Matoru i Gastoza, nikad žešće udario na Karića, pa javno oduvao Aneli: Blam me je...(VIDEO)

Šok!

Marko Đedović bio je naredni gost voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru, te je progovorio o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Mnogo sam nervozan zbog ''Igre istine'', svi me nerviraju. Trebam da raspravljam da li je osoba koja nosi beli mantil doktor ili pekar. Ukoliko je Maja zubarka, onda ona nije lekar. Stefani su sinoć masakrirali, mnogo je mrze i mnogo su se loše ponašali prema njoj. Ja ne kažem da je ona najsjajnija. Ona treba da objašnjava Ivanu Marinkoviću kako je teklo po minutima za abortus. Uvek čekaju za nešto da je uhvate, ali ona milijarditi put ponavlja istu priču od A do Š. Imao sam sinoć odvratan ukus u ustima, onda Mića koji brani Matoru i nakon ''Igre istine'' izgovara: ''Dobili smo hemiju za kuću jer je Stefani lagala''. Lepi Mića ima problem jer Stefani dolazi u rehab, ali ne u Pab. Ja sam šokiran Aneli, mi smo se udaljili. Ja nju ovakvu ne poznajem. Matoru niko ne napada, svi je brane zato što im pravi ručkove po Odabranima. Ja ovu Aneli ne poznajem, prošle godine smo izmasakrirali Asmina i Staniju jer su ostavili Noru bez tate, a kako onda Matoru ne osuđujemo što je ostavila Kostu zbog tate. Ja sam Aneli branio glavom i bradom, stajao sam uz nju od prvog do poslednjeg dana - rekao je Đedović.

- Šta misliš o Kariću? - upitao je Darko.

- On je u situaciji u kojoj sam ja bio godinama. Stefan ovo ne misli, ona njemu vezuje ruke pričama o Krisitini i Osmanu, kao i pričama o prijateljstvu. Njemu bude glupo, kada bi nešto rekao protiv nje, bilo bi: ''Izdao me kao i Đedović''. Kariću su vezane ruke, on ispred sebe na stolu ima natpis: ''Neću da mi moderno bude normalno'', a sad mu je ovo normalno. On pokušava Matoru da izvuče, ali ne može od krivičnog dela da je izvuče. Mi ne možemo da operemo Matoru, ali Stefani možemo da opravdamo jer je bila u drugom stanju. Ona je porodilja, ovo je iživljavanje klasično. Ja sve verujem u Stefani, sve mi je jasno kao dan - rekao je Đedović.

- Zbog čega je i čime Sofija iznervirala tebe i Kačavendu? - upitao je Darko.

- Ona je tupava za životne stvari. Umislila je da će ona sa Terzom da ispegla situaciju kad kaže: ''Nemoj da se vređamo'', kao da ne pominje više Atmira. Pre toga je bila izvedena kod lekara, onda je Stefan tutnuo Sofiji, a ona glupača. Koliko je ona glupa, kaže ona meni: ''Kakve veze ima išla sam kod lekara'', pa ja znam, ali oni ne znaju. Loš tajming za razgovor, priču, ali dobar tajming za naguziti. Počela je danas da plače jer sam joj rekao da je glupa i da ne zna da razmišlja. Vremenom mi je postala simpatična, ali kad napravi neku grešku, ja se iznerviram - rekao je Đedović.

- Do kad će Bebica da trpi Teodoru? - upitao je Darko.

- Mislim da oni imaju fetiše, meni je to bolesno. Teodora laže, ona ide kod Terze da hrani svoj ego. Rekli su da nije ovako izgledala pre operacije, možda je zato nesigurna u sebe. Bebicin i njen spoj nikako drugačije ne mogu da opišem sem reči: ''FETIŠ'' - rekao je Đedović.

- Što Teodora pecka Karića? - upitao je Darko.

- Peckao je i on nju vatricama na Instagramu. Meni ona deluje u raspravama kao da nešto zna, a neće da kaže. On se polio vodom zbog njihove teme. Ona mi deluje napadački, a on mi deluje kao u fazonu: ''Ajde šta da se raspravljam s budalom'' - rekao je Đedović.

- Šta vidiš u odnosu Luke, Aneli i Sandre? - upitao je Darko.

- Vidim blamažu. Sandra se dobro sprda jer se Luka svojim odnosom s Aneli jako izblamirao kao i Aneli. Njihov odnos ne mogu baš da komentarišem jer to može da iskomentariše Kristina Buđevac - rekao je Đedović.

- Komentarisao si na Debati da Gastoz pokušava da spinuje priču na Anđelu - rekao je Darko.

- Jeste. Sada će se sve gledati da bude Anđela kriva zbog raspada njihovog druženja. Gastoz i ona su dva velika foliranta kada pričaju o njihovom prijateljstvu istina. Anđela sa tim veze nema, sam je pričao u rehabu i sve je sam rekao. Rečeno je šta se ima, a onda se sve vrti kroz priču da je to zbog Anđele. Sad će Matora i Gastoz da se raziđu jer su fejk, a šta ćemo s periodom do današnjeg dana od Matorinog ulaska? - upitao je Đedović.

Autor: N.P.