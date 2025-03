Zaklela sam se da ništa neće biti između nas: Aneli zauvek stavila tačku na ljubav sa Lukom, pa razotkrila tajni flert Munje i Ene! (VIDEO)

Više neće da prašta!

Aneli Ahmić u "Šiša baru" razgovarala je sa voditeljom Darkom Tanasijevićem o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i o ostalim temama koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Luka i ja danas kad smo legli zamolila sam ga da ne radi neke stvari koje mene nerviraju i rekla da ja neću raditi stvari koje njega nerviraju. On je rekao da će da se sprda sa Sandrom, a ja sam lagala na novinarima da ću to da prihvatim. Meni je tad bilo najlakše to da odgovorim da mi se one ne bi smejale. Odmah tad sam počela da mu prebacujem. Ne sviđa mi se što se zeza sa Sandrom, hvatao ju je za ruku kad joj je menjao baterije na bubici. Večeras je došao Ivan rekao mi je da je sedeo sa Sandrom. Ja sam njega pitala za veš, a on meni kaže da priča. Ja sam u svojoj glavi stavila da je sve ovo neozbiljno, da nema svrhu i da sa Lukom ne može da bude ozbiljno. Neću zbog nečije dosade nekoga da primam u krevet. Ne znam da li mu značim ili ne, ne mogu da provalim. Ne mogu da lažem da ne osećam ništa, ali sa njegove strane mi je nekako sve zaj*bancija. Sad me je Matora pitala kako to da joj Stefani nikad nije rekla da zna Lukinu bivšu? Ne može više ništa ozbiljno da bude između nas. Sad sam se zaklela da više ništa neće biti između nas u ljubavnom smislu. Ne verujem da ću više ikada biti sa njim, ja se vodim mojim osećajem. On meni nikad nije prišao prvi - govorila je Aneli na samom početku.

- Sinoć si se svađala sa Stefani, svašta ste rekle jedna drugoj - dodao je Darko.

- Da, rekla mi je da sam je ogovarala, a to stvarno nije istina. Kad sam je par puta komentarisala to više neću da radim jer ona misli da ja nju mrzim. Ona mene non stop pecka i dobacuje u prolazu. Vidim da se ona priključila Kačavendi i Sandri. Ne verujem da me je spolja mrzela, nego jer sam komentarisala. Stvarno ću da pokušam da izbegnem da ih komentarišem dok ne vidim kakva je situacija. Moj prvi utisak je da je Matora više ispravna, a da je Stefani preuveličavala stvari i da sve hoće da svali na Matoru - rekla je Ahmićeva.

- Da li se promenilo ophođenja ukućana prema tebi jer imaš takvo mišljenje? - pitao je voditelj.

- Promenilo se, sve manje ljudi komunicira sa mnom. Osećam da sa mnom u kući niko ne priča, ja ni sa kim ne komuniciram. Ja se sa Slađom ne družim, ona je mene branila par puta i namerno sam odlučila da pričam sa njom. Ne mogu da slušam njene priče o Terzi, povraća mi se od toga. Ona mene poznaje, a možda mi ide niz dlaku pa mi to prija. Mića mi govori da nisam u pravu, više volim da me neko laže - dodala je ona.

- Koliko je Ena izgorela jer u žestokim svađama sa Pejom shvatama da je on krivi za sukobe sa tobom i da te ona prva provocira i dobacuje? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nisam ništa mogla da komentarišem kad sam dobila pitanje na novinarima, opet me je ponižavala bez razloga. Peja je više puta stao na moju stranu. Sad ću nešto da kažem, ali ne bih da napravim problem, Baki mi je šapnuo da stoji na mojoj strani i da zna šta Ena radi. Peja vidi šta on radi, ali to neće da potvrdi. On uvek kad su u svađi to kaže jer sedi pored nje i to uvek čuje. Ne želim da ulazim u konflikt sa njom jer me povređuje kad mi vređa dete i to me psihički uništava. Ne mogu da spusti loptu sa njom, čak sam htela i Luki da kažem da joj kaže da me ne dira. Ona je neko ko je mene ovde najviše povredio i ko mi je najstrašnije stvari rekao. Peja sve vidi, ali neće da potvrdi sve dok nisu u svađi. Munja mi non stop radi o glavi i huška Enu. Munja mi je pričao sve što na kvarno rade, sipa joj piće, sinoć je gledao u nju da ima simpatiju. Peja stvarno nije loše čovek, a ona je loš čovek. Peja je shvatio šta Munja priča. Ona je opet išla do Munjinog kreveta i uzela nešto što joj je dao. Njoj odgovara da se sve vrti oko nje.

Autor: A. Nikolić