Lagala bih do kraja: Ena Čolić priznala da li sumnja da je TRUDNA, pa obelodanila sve Pejine nesigurnosti zbog kojih joj pravi haos! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Enom Čolić. Ona je otvorila dušu u haosu koji poslednjih dana ima sa Jovanom Pejićem Pejom i šokantim detaljima koje su izneli o svom odnosu nakon raskida.

- Ima li nade za Peju i tebe? - pitao je voditelj.

- Kuvam mu ručak svaki dan, jede, donese opran tanjir i zahvali se. Mislim da bi se jako naljutili na mene ljudi kojima je stalo do mene i da bi mi zamerili ako bih mu prešla preko nekih stvari, a mislim da sam i ja puno toga ružnog rekla da bismo se vratili jedno drugome. Nisu mi ugašene emocije i ne mogu da lažem kao što on kaže da je potisnuo emocije. Ja imam emocije i dalje, to me vuče da radim te neke stvari. Pogledala sam sinoć nekoliko puta da li je zaspao, ali to ne znači da bih se pomirila, nego da mi nedostaje - govorila je Ena Čolić.

- Koliko si kivna što se za crnim stolom priča kako njegovi prijatelji i članovi porodica pričaju kako gledaju na sve što mu radiš, a ne postavlja se pitanje šta on tebi radi? - pitao je voditelj.

- Kao što su rekli jednom "spasite tinejdžera od odvratne žene". Svi ljudi koji su mi došli, a to je većina kuće, rekli su mi da je baš preterao i većina ukućana je zauzela moju stranu. Ne znam da li je iskreno, ali je to ono što sam čula - rekla je ona.

- Da li siti spala s konja na magarca? - upitao je Darko Tanasijević.

- To nije nešto što napamet pričam, zna se ko su moji bivši momci. Mislim da je to njegova nesigurnost i možda sam trebala da prećutim neke stvari, ali to je deo mog života. Kako da kažem šta sam radila u Barseloni ako ne kažem da sam bila sa tim momkom? To je jedini partner kojeg je upoznalo moje dete. Onda Peje dođe da blati moju prošlost iz svoje nesigurnosti. On priča sad sve da bi me povredio - govorila je Ena.

- Da li si trudna? Čuo sam da lažeš da imaš ciklus samo da bi Milan ne bi došao sa testom? - pitao je voditelj.

- Ne, sramota me je da pričam o svojoj intimi. Ja da nisam imala moj period na vreme lagala bih do kraja i ne bih se ovde blamirala. Treba ovde neko da me ponižava, a ja da budem mašina za produžetak njegovog prezimena. Ja nemam sumnju, znala sam da do toga ne može da dođe i on se istripovao zbog prostora jer su svi trudni oko nas - odgovorila je Ena.

- Kako si se osećala kad je Peja pred svima prišao Mateji i rekao da se spasio? - upitao je Darko Tanasijević.

- Mateja je odmah ustao da odreaguje i rekao da nismo imali probleme i svađe. Mi smo imali savršen odnos, oboje smo jako iskompleksirani. On meni jedan dan nije lepo odgovorio na poruku i ja mu se više nikad nisam javila. Mi nismo imali konkretan problem, tako da se on nije spasio. Peja samo gleda kako će da me povredi, verovatno je kivan jer me je zavoleo. Sve mu smeta, vidim da gleda svaki momenat da me povredi i ubedi sebe da ga ja ne zanimam. Peja je nesiguran, a ja sam vrlo svesna sebe. Ja znam da sam iskompleksirana, ali sama sa sobom. Ja znam da moji bivši ne bi fermali Munju 2%, a Peji smeta - govorila je Čolićeva.

- Je l' Munja zaljubljen u tebe? - upitao je voditelj.

- Svesna sam toga, ali mi to ne imponuje. Nemam nameru sa njim ništa da produbljujem. Meni je Munja zanimljiv, nemam loše mišljenje i nikad se napolju ne bih videla sa njim. Meni se svideo Peja jer je dobar, skroman i kulturan - rekla je Ena.

Autor: A. Nikolić