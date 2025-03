ŽESTOKO! Slađa sasula Zoli sve u lice, pljušte prozivke: ZVAO ME U BARSELONU, A ON OTIŠAO U... (VIDEO)

Pljušte uvrede!

Matora rešeta budžetima u Beloj kući, te je naredni mali budžet dala Mileni Kačavendi:

- Mali budžet za tebe, znaš sve, mi ne komuniciramo i to je to - rekla je Matora pa je dala mali budžet Bebici:

- Tvoje postupke neću komentarisati, Teodori isto dajem mali, ali osećam kako me pecka za stolom. Bebice tvoja reč za mene nema nikakvu težinu - rekla je Matora.

- Munjo nisam zaboravila ono što si uradio, pogrešio si se što si se umešao u tuđi stavi,, a da se nisi umešao mi se ne bismo posvađali - rekla je Matora pa se obratila Aleksandri:

- Donela si neke zaključke koje nisi trebala, ali razumem sve. Ako kažeđ da sam manipulator, treba da imaš i argument. - rekla je Matora za Aleks.

Ona je nakon toga dala mali budžet Slađi.

- Slađo ti i ja nemamo neki problem, moram da kažem damislim da ti je sada ušla tvoja prava simpatija Zola, ali ne znam kako ćeš sa Terzom sada - rekla je Matora,

- Mora da se porazgovaram sa Zolom, on je mene zvao da u Barselonu, a on otišao u Frankfurt, a mene je Zola zvao preko storija da idem kod njega u Barselonu. On naziva Aneli folirantom - rekla je Slađa

- Devojka je mene nazvala folirantom, a sada čeka nešto - rekao je Zola.

- Sada se vidi ko je folirant, pozdrav za Filipa Cara. Tebi je Janjuš nešto rekao pa ti sada udaraš na Aneli

