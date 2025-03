ŽESTOKO UDARILA NA STEFANINO MAJČINSTVO! Lejdi Di bez dlake na jeziku iznela svoje surovo mišljenje: Detetu je bolje bez nje (VIDEO)

Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, u emisiji ''Pitam za druga'', dala je svoj sud o aktuelnim temama iz 'Elite 8'.

U emisiji 'Pitam za druga', na Red-tv uključila se bivša učesnica 'Elite 7', Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di. Ona je na samom početku prokomentarisala ulazak Lazara Čolića Zole u Elitu.

- Meni se jako dopada što je Zola ušao u Elitu, mislim da je jako kvalitetna osoba. Što se njegovog ulaska sada tiče, mislim da može mnogo toga da promeni. Prva ja sam stavila prst na čelo, pa razmislila čije je dete Munjino ili Zolino. Mislim da sa Stefanine strane to nisu čista posla što se Zole tiče - počinje razgovor Lady Di.

- Ako bih ja mogla da biram, nekako mi uz Stefani najviše ide Zola... Munja kao Munja nekako mi se čini da već ide ka Dragani - rekla je Lejdi Di.

- Misliš da bi se osvetio Matori? - pitao je voditelj.

- Ovo mu je ideana prilika da joj se osveti... Mada on je i ovako ženskroš, ide od jedne do druge. Matora mi je najveći muškarac tamo, a Dragana nije zaljubljena u nju, samo je koristi. Ona mi je osoba od koje mogu da očekujem sve, ako se tako lako prešaltala

- Da li bi Terza zamerio Munji kada bi on bio sa devojkom

- Mislim da oni nemaju problem da šaltaju jednu devojku. Terza se ljubio sa Slađom, nema on mnogo prava da se ljuti, ne bi mu sigurno bilo pravo, ali on je prvi to uradio - rekla je Dragana.

- Kako ti se čini Slađa sada? - pitao je voditelj.

- Ne sviđa mi se njeno ponašanje sada... Postala je krpa za brisanje poda. Ne znam zašto je sebi ona to dopustila - rekla je Lejdi Di.

- Videla sam, jednom prilikom sam i ja objavila prepisku Stefaninu što se tiče trudnoće. Bila sam zgrožena što je mogla da pomisli na abortus, a trudnoća je već bila velika. Matoroj bih imala mnogo toga da zamerim, opet pravi priču kao sa Anitom sličnu. Neću ja nikada reći nešto loše za nju, družile smo se 10 meseci. Ne znam zašto sebi to dopušta. Ne verujem da je Matora sama od sebe rekla ' ajde da tražimo nekog, da se to odradi',najveći krivac mi je tu Stefani. Negde mi se činilo da je Stefani najviše koristila Matoru, mada sad vidim da tu ima neke obostrane koristi - rekla je Dragana.

- Šta bi rekla po pitanju Stefani, koja je ostavila malu bebu i otišla u rijaliti? - pitao je voditelj.

- Biću jako surova. Ostavila je bebu, jer je ne zanima. Rodila je bebu jer je bila velika trudnoća. Njeni postupci govore mnogo o njoj. Mislim da će bebi bili bolje bez nje, jer kad vidim njeno ponašanje i histeriju sve mi je jasno - rekla je za sam kraj Dragana.

Autor: K.K.