Skandal u Eliti: Ana Nikolić saznala da se Korda na sahrani njenog oca dopisivao sa drugom devojkom, njega oblio hladan znoj (VIDEO)

Na sve načine pokušao da se opravda!

U toku je emisija "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu, a radilo se o prevari koju je Stefan Korda načinio na dan sahrane oca Ane Nikolić, kad se dopisivao sa bivšom učesnicom Aleksandrom Vučenović.

- Cela nacija je bila tužna zbog smrtnog slučaja koji je imala Ana Nikolić, ali nakon toga izbio je skandal jer se Korda na sahrani dopisivao sa Aleksandrom Vučenović. Imamo snimke razgovora, sve je izašlo napolju. Ana, sve je izašlo, tvoji su upoznati sa tim. Saška je sve objavila, čim je on došao do telefona javio se Saški. On je nju pitao: "Da li je istina da si zaljubljena u mene?", ona mu je odbijala pozive jer je bila na muzici sa drugom. Sve je izašlo - govorio je Milan Milošević.

- Ja sam imala fokus na nešto drugo, nisam se koncentrisala da li je uzeo telefon - rekla je Ana.

- To nije istina. Ja sam otišao da aktiviram karticu, sve vreme sam pričao sa roditeljima - dodao je Korda.

- Ja sam imala fokus gde sam krenula, nisam uzela telefon i telefonirala -

- Saška je objavila sve jer joj je bilo mnogo žao Ane. Ivana je sve objavila javno. Nisi pričao sa njom? - pitao je Milan Milošević.

- Nisam, to nije tačno. Ja sam pričao sa roditeljima - lagao je Korda.

- Ja verujem voditelju. Mene je tvoja majka zvala da izjavi saučešće - dodala je Ana Nikolić.

- Nisam sigurno pričao sa njom, nisam imao vremena - pravdao se Korda.

- Pogledaj znoj, zašto si se preznojio? - pitala je Ana šokirano.

- Da li si pisao bivšoj iz Nemačke? - pitao je voditelj.

- Ne, nisam ni Saški. Ja sam samo pričao sa roditeljima. Ja da odem na sahranu, budem uz njene, pa da se mlatim prazne slame? Ne pada mi na pamet. Ja da se dopisujem na sahrani njenog oca sa nekom Saškom? Ja sam se oznojio jer sam se iznervirao jer to nije tačno. Ja sam se čuo sa roditeljima - pričao je Stefan Korda.

- Ja sam u šoku, ruke su mi ledene i ne znam šta da kažem - dodala je Ana.

- Dabogda mi umro keva i ćale, svi da mi umru u porodici ako lažem - rekao je Korda.

- Šta ti meni radiš sad ovde? Šta ako bude istina? Šta ja onda da radim? - pitala je ona.

- Nije istina, ne možeš da me nabediš u nešto što nije tačno. Zaj*bi me te priče - besneo je Stefan.

