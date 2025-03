Sešću joj na kičmu: Anđela spremna da se odrekne Đedovića zbog Gastoza, ali ne i vređanja Matore! Najavila mu rat do istrebljenja (VIDEO)

Donela odluku na koju on ne može da utiče!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz osamili su se u dvorištu Bele kuće, kako bi razgovarali o sukobu koji je ona imala sa Jovanom Tomić Matorom, ali i pokušali da se dogovore kako će funkcionisati u narednim danima.

- Da li sam ja rekla da se nerviram? Svađam se samo jer me vređa, ali me ne boli jer da me boli plakala bih. Ne može da me povredi od takvog odrona ništa - govorila je Anđela.

- Čini mi se da je drugačije - rekao je Gastoz.

- Ja ću da poštujem tvoje mišljenje, imaš pravo - rekla je ona.

- Naravno, tu smo da imamo mišljenje, a ne da se poštujemo. Kakva si sa Munjom? - pitao je Gastoz.

- Okej, pričamo za stolom nekad - odgovorila je Đuričićeva.

- J*bao mi je majku - dodao je on.

- Okej, nemamo kontakt. Ti kad sediš sa njim? Ti sediš sa ljudima koji te vređaju i smeješ se, a ja ni sa kim ne sedim osim sa tobom, tako da bih te zamolila da me zaobiđeš sa šupljim pričama. Šta god da ti smeta, ja nemam problem. Uroš? Odmah rešavamo. Đedović? Neću pričati sa njim - pričala je Anđela.

- Nisi ispoštovala dogovor koji smo imali - dodao je on.

- Ne mogu da ispoštujem nekoga ko mene vređa. Ja ću da slušam kako mi neko priča da su mi lagani klipovi, a onda u pabu drugačije - govorila je Anđela.

- Što je nisi pitao da li d*ka p*čkicu na tebe? Ja bih se zapitao kad toliko priča o tome - rekao je Gastoz.

- Šta ja sad treba da uradim? Šta zahtevaš od mene? - pitala je ona.

- Budi to što jesi, digao sam ruke. Imaš pravo da radiš kako misliš da treba - dodao je on.

- Nema šta mislim da treba, rekla je da će da me gazi dok mi ne vidi leđa, priča o mom čm*rnom kolutiću, da moj tata ne može da digne roletne, da sam k*rva - pričala je Đuričićeva.

- Ja sam te ovde upoznao, ne smatram da si k*rva, čm*rni kolutić ti nisam video uživo, a oca sam ti upoznao ovde. Ti kao da se biješ sa nevidljivim neprijateljem - govorio je Gastoz.

- Da li sam ja kriva što mi to priča? - pitala je Anđela.

- Ti si mnogima kriva što si živa. Izvini, možda mi je malo žao jer joj je skoro umrla majka, a otac joj je u domu. Izvini, možda je malo žalim. K*rva nisi, pa i da te j*bu trojica pored mene si. Mislim da je Đedović u pravu i da treba da se kolješ i da ti iskaču žile, on mene kritkuje jer sam dobar policajac. Ja kad smatram da treba da te smirim da se ne nerviraš neko uživa u tome - nastavio je Gastoz.

- Nenade, nemam nikakvu emociju jer znam da je većina stvari neistina. Sve se zna za klipove, nemam šta više da objašnjavam. To se sve zna. Nenade, ne možeš da promeniš moj karakter i temperament. Ja se ne nerviram, samo sam srčana. Meni je potresno kad se ti i ja svađamo, a ne sa drugima. Nikoga nisam prva dirala, ja njega nikad nisam pljuvala to je i sama istakla, ali me ona ne voli - govorila je Anđela.

- Ona tebe ne voli zato što si ne znam... Tebe ljudi ne vole jer si imala vezu i imaš napolju dva klipa koja su izašla, a na tvojom krivicom. Ja ne razumem šta tebi mogu ovde da zamere. Treba da uživaš kao dama - dodao je Gastoz.

- Zna se kako su klipovi dospeli u javnost, neću da ćutim. Ona mene ne zanima u životu, samo ću da joj sednem na kičmu kad čujem laži i kad pominje mog oca. Ja sam daleko od normlane i svetice, sve bih promenila, ali ne mogu. Ja sebi neke stvari nikad više neću da dozvolim zbog sebe i porodice - nastavila je ona.

- Meni je samo žao kad te vidim nervoznu, mislim da mnogi mogu da ti jedu iz ruke - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić