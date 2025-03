Bila je 65 dana u šok sobi, i dalje je kritično! Milan Milošević u agoniji, lekari se već dva meseca bore za život njegove majke: Nije mi dobro!

Voditelj "Elite" Milan Milošević svake godine 1. aprila gala žurkom obeleži svoj rođendan, na koji se rado sjate njegovi prijatelji, kolege, kao i brojna imena sa domaće estrade, međutim ovaj put će slavlje izostati iz privatnih, porodičnih razloga.

Kako kaže, nije mu ni do života, a kamoli do slavlja. Naime, Milošević već dva meseca unazad prolazi kroz pravu agoniju, budući da se lekari bore za život njegove majke Rajke. Zanimljivo je to da su rođeni na isti dan.

- Juče je posle 65 dana šok sobe i intezivne nege prebačena na odeljenje. I dalje je kritično, ali je stabilnije nego što je bila do sada. Nije na respiratoru i skinuta je sa aparata - rekao je Milan za Informer i dodao da je ovo prvi rođendan kojem se ne raduje.

- Ovo je prvi rođendan kom se ne radujem, tog dana je i moj i njen rođendan. Prvi put ga neću slaviti, niti mi je do rođendana iskreno. Znaš koliko je sati, jer znaš koliko ja volim rođendane. Kad pomislim samo na bilo kakvo slavlje, nije mi dobro. Neću slaviti rođendan i vidim da se već svi pitaju šta je sa mnom, kako nema pozivnica, navikli su da ja to mesec dana ranije pošaljem. Zaista mi nije do toga, majka da mi umire u bolnici, a ja da slavim rođendan.

Milan se, uprkos lošim prognozama lekara, nada da će njegova majka ozdraviti.

- Doktori kažu da je ona čudo. Svaki sat je delio od smrti, ima jako srce, uz pomoć pumpe je radilo. Toliko je jaka i toliko ima volju za životom, baš se borila. Ajde Bože pomozi, optimista sam ovaj put.

Autor: D. T.