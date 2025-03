IZGLEDAŠ KAO DA SI OKOTILA DEVETORO, KERUŠO: Ena i Aneli u brutalnom klinču, Čolićeva ŠOKIRALA: Bila sam KIDNAPOVANA, našli su me VEZANU... (VIDEO)

Haos na sve strane!

Ena Čolić nastavila je sukob sa Aneli Ahmić, u kom su pljuštale uvrede na sve strane.

- Žena mu je svašta izgovarala, a sada si dižu i pričaju da je ovo isto kao i kod Matore, ma dajte molim vas - rekla je Aneli.

- Pozdrav za Anelinog brata i sve ljude koji robijaju zbog nje - rekla je Ena.

- Baki je normalan čovek koji me nikada nije prodao i nikada ga neću prodati - rekao je Peja.

- Ti si onda njega svaki put radio kada si ulazio u vezu sa Enom - rekao je Munjez.

- Ti me dodatno nablati, stani iza ove ku*ve ovde. Šta me boli, narkomanka i dr*lja?! Dopisivali su se na Fejsbuku, on je je*ao i poslao je kući, nisu ni bili u vezi, pa je on tražio DNK. Izgledaš kao č*ar - rekla je Ena.

- Nema veze, ja sam sebi najlepša - rekla je Aneli

- Izgledaš kao da si okotila devetoro, ti kotiš jer si keruša... Da ti mama nije crtala slike, ti ne bi crtala po tanjirima - rekla je Ena.

- Ne, porodila sam se, rodila sam najlepšu devojčicu - rekla je Aneli.

- Pričao je da te je upoznao na Fejsbuku, da te je isk*rao, pa si mu se javila da si trudna. Je l' si gur*la Asminu dildo u du*e - rekla je Ena.

- Devojko, ti si utorak devojka, ti se je*eš u utorak - rekla je Aneli.

- Moj bivši muž je u super odnosima sa mnom, a moj sin je najvaspitanije dete... Nisam ga prijavila, nego me je kidnapovao, zbog otmice je sve. Pronašli su me zaključanu i vezanu u kući, zbog toga je bio dve godine u zatvoru - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić