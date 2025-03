Šok za šokom!

Gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, Joca novinar i Panda ugostili su bivše učesnike "Elite", Slobodana Josipovića i Slađanu Lazić Bošković.

- Ja sam nešto načuo, u formi trača. Kako je bilo na Janjuševom rođendanu - pitao je Joca.

- Super, odlično je bilo. Zanimljivo je bilo, ja sam bila sa dve koleginice i drugarice, javila sam se par ljudi, naravno, koje sam ja želela. Ja sam negde oko tri ujutru otišla, možda malo kasnije - rekla je Slađa.

- Ja sam čuo, 90 osto kažu da je istina, da si se ti ljubila to veče sa Mikicom Bojanićem - pitao je Joca.

- Sada si me malo šokirao... Puno se priča, malo se zna, naravno da nije istina. Taman posla. Bilo šta ili bilo ko da kaže, to me ne dotiče, to nije istina i to je to - rekla je Slađa Bošković.

- Je l' ste bili malo prisniji, kako je izgledalo to - pitao je Joca.

- Ne znam, ja se ne sećam da je on bio tamo... Javila sam se naravno par ljudi, sa njima sam i popričala, ali nisam otišla tamo da gledam. Iskreno da kažem, nisam se ni slikala, bilo mi je lepo, a i slabo mi je pamćenje od te večeri (smeh) - smejala se Slađa.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić