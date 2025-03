On je svetski top model, ne znam šta je takav video na meni! Nadežda Biljić otvoreno o braku s Tomom Panićem: Osedeo je i poludeo, ali nikada nije...

Nadežda Biljić u srećnom je braku sa Tomom Panićem, kog je upoznala i zavolela u rijalitiju "Zadruga". Danas rade zajedno, ponosni su roditelji sina Longa, a o svom privatnom životu otvoreno je govorila u emisiji "Amidži šou".

Nadežda je slušala svoje koleginice koje su u emisiji govorile o tome kako zamišljaju svog idealnog muškarca, te je objasnila:

- Samo vi slobodno pravite spiskove i zamišljajte idealne muškarce, sve što nećete će da vas stigne i u to ćete da se zaljubite kao nikada u životu! To je nepisano pravilo, dok ti praviš planove, život se događa - počela je priču Nadežda, a potom dodala:

- Imam tu sreću, moj suprug je fizički jako dobrar frajer, bivši svetski top model i stvarno ne znam šta je na meni video onakav, ali dobro, to se stalno pitam (smeh).

- On je čovek koji sa mnom radi, 24 sata je sa mnom. Osedeo je, poludeo je, ali nikada nije digao ruke i rekao:"Šta mi treba više ovo u životu?!". Onog momenta kada budete našle muškarca koji ima živce kao konopce, to je to. U smislu da ne može samo jedna sstrana da bude tolerantna, da se jedna strana stalno svađa, a druga da popušta... Morate da imate kompromis - rekla je Nadežda, a potom joj je Teodora Džehverović uputila kompliment.

- Mislim da je Toma u tebi video prelepe stvari jer ih poseduješ i treba da budeš svesna toga - rekla joj je koleginica.

Autor: D. T.