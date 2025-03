ŠOK TEORIJA! Ivica, Zolin prijatelj, smatra da je Stefanino dete zapravo Čolićevo: Pokazao je da je PLODAN... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, Joca novinar i Panda su u uživo emisiju uključili Zolinog najboljeg prijatelja, Ivicu Artmagića, koji je na samom početku otkrio da sumnja da je Stefanino dete zapravo Zolino.

- Što se tiče se*sa tog jednog, jesam to znao, ja sam nekada poslao poruku da ako je Stefani trudna, nije sigurno sa Munjom - rekao je Ivica, a onda je otkrio da misli da je Stefani bila trudna sa Zolom:

Moje mišljenje je da je Zola plodan zbog svega što je njega snašlo prethodnih puta, a da Munja nije, jer se pričalo to za vantelesnu i to. Ne samo to, ali vidite da Stefani odbija da se uradi DNK.

Misliš da Stefani odbija DNK jer ni ona nije sigurna čije je dete - pitao je Joca.

- Pa je l' realno da ako želi da raščisti, da kaže: "Uradićemo DNK" i to je to. Slušao sam Slađu, Munja se samo dodvorava. Ako je iko trebao, Stefani je trebala biti ta koja je trebala da bude odana Munji - rekao je Ivica.

- Ona njega sve vreme napada, to se raščisti za par minuta... Ti sitni osmesi prema njemu, to je meni sumnjivo i sluti mi na nešto drugo - rekao je Ivica.

Kako će on reagovati ako je slučajno dete Zolino, je l' ti je rekao nešto - pitao je Panda.

- Nismo pričali na tu temu, kada sam čuo da je Stefani trudna, tada sam mu poslao poruku jer sam mislio da je on već čuo... Ne treba Zola da istraje, to treba da uradi Stefani, ali pošto je Stefani nezrela devojka, trebao bi Zola. Ima pravo i zakonski da proveri da li je njegovo dete...Verujem da bi se obradovao kada bi se ispostavilo da je on otac, ja znam kada je Zola imao tih krietaža sa Miljanom, Zola je dosta puta plakao zbog toga - rekao je Ivica.

Da li misliš da će doći tu do pomirenja - pitao je Joca.

- Došlo bi tu sigurno do pomirenja i veze da nema Munje, jer kada bi se spojili, tu bi bilo smetanja...To bacanje stvari, ostalo je malo Miljaninog ponašanja, mislim da je htela malo da oponaša nju, nije ona taj tip devojke...Zola je meni za taj se*s rekao čim je izašao iz Elite, nije on vidovit pa je znao za ovu situaciju - rekao je Ivica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs