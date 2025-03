Od mene je tražio samo jedno: Rada Vasić progovorila o poslednjim danima svog supruga, otkrila da je dana provodio na dijalizama

Bivši rijaliti učesnik Rade Vasić preminuo je 21. marta u 65. godini života nakon duže bolesti koja ej uzela maha, a njegova supruga Rada je sada ispričala kako su izgledali poslednji njegovi dani.

Ona je ispričala kako su izgledali poslednji trenuci života čoveka sa kojim je živela decenijama, a sa koim je zajedno, ruku pod ruku, zasmejavala čitavu naciju.

Kako je istakla, iako je bio loše, on je sve vreme mislio na nju i ponavljao da je dobro, kako se ona ne bi uplašila.

- On je išao svaki drugi dan na dijalizu. Kada je došao kući posle dijalize, ja sam ga stavila u krevet da odmara. U nekom trenutku, on je tražio od mene da ga vodim u toalet i kako samo krenuli, zajedno smo pali. On je bio težak, izgubio je ravnotežu i zbog toga smo odjednom pali. Ispustila sam ga na pločice u dnevnoj sobi. Zvala sam sina i on je odmah došao. Kada smo ga podigli, Rade mi je ponavljao da se ne plašim, da je sve u redu, nije hteo da me plaši. Samo je tražio od mene da ga presvučem tada - rekla je Rada za Republiku.

Autor: N.B.