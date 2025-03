Kad ona za ovo sazna, počupaće kosu s glave: Osman Karić nikad žešćim uvredama demolirao Anđelu, a evo i zbog čega!

Osman Karić poznat je kao neko ko redovno prati rijaliti i neko je ko na svojstven način često voli da prokomentariše najaktuelnije teme u Beloj kući.

Obzirom da rat Anđele Đuričić i Jovane Tomić Matore danima iza nas trese Belu kuću zbog žestokih sukoba koje imaju, pozvali smo Osmana Karića koji je kako na sve teme, tako i na ovu dao žestok sud.

Naime Osman nimalo nije štedeo Anđelu, za koju je istakao više puta da mu se kao rijaliti igrač ove sezone ne dopada, ali mu je čini se nakon njenih sukoba sa Matorom još više pala u očima. Šta je Osman imao da kaže i kako je žestoko potkačio Anđelu, možete pročitati u tekstu ispod slike.

- Česti napadi i vređanja prouzrokovani od strane Anđele prema Matoroj prouzrokuju i česte svađe između te dve osobe. Matora je izjavila da je Anđela k*rva, rekavši to onako figurativno i gledajući njene erotske snimke koje je sama snimala bez da je iko terao. Neka deca su željna banana dok ih ona gura tamo gde sunce zalazi. Dok Anđela tereti Matoru kao glavnog krivca za smrt majke, mslim da je Anđela nikad gora u rijalitiju. Zla, pakosna, neuravnotežena, jer je tobože došla da se od prošlog rijalitija pere, da se besomučno dere i po drugima s*re. Naravno, to mnogi vide kao i ja, pa joj samim tim ta priča ne pije vodu, iako se po tri sata šminka, utorkom pije litre vina, a preko nedelje samo vodu. To i Gastoz vidi, mislim da se čak i stidi - otkriva Osman, pa dodaje:

- Anđela je Gastoza odvojila od Keti, od Sofije, od dosta njih, a sad pokušava i od Matore sa kojom se Gastoz poznaje već dugi niz godina. Anđela traži od Gastoza sve, a zauzvrat ne daje ništa. Mislim na druženje iz koristi sa Đedovićem za koje joj Gastoz zamera, a ona i dalje nastavlja. Što se tiče Stefana, mislim da se ove godine baš pokazao u pravom svetlu što se tiče ponašanja i realnih komentara za sve trenutno aktuelne teme - poručio je Osman.

Kako će Anđela Đuričić reagovati na Osmanove komentare ukoliko za njih budu saznali takmičari Elite, ostaje nam da ispratimo, a da li će iz poštovanja prema Stefanu biti blaga ili će raspaliti rafal uvreda kako i ume, saznaćemo.

Autor: N.P.