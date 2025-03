Dok sam se gušila u suzama, ti si pisao drugoj: Ana Nikolić oči u oči sa Kordom, on tvrdi da je nije prevario!

Šok!

Ana Nikolić i Stefan Korda popričali su o njegovoj prevari koju je on počinio na dan kada je Ana sahranjivala svog oca. Korda je pokušavao da ubedi Anu da to nije istina, dok mu je ona obećavala kraj veze ukoliko se to ispostavi istina.

- Ja ti to ne bih uradio, pa da se ceo svet okrene. Saslušaj me, ti i ja se volimo, ti i ja smo jedno za drugo. Ti si neko ko mi nikada ništa nije loše uradio, neko ko me doveo kod sebe kući, neko s kim sam živeo godinu ipo dana pod istim krovom. Nema loše stvari koje ja imam da kažem za nas odnos, ja se za to kajem i krivo mi je - rekao je Korda.

- Ja sve razumem, ali ne razumem ovo da kontaktiraš neku osobu. Ja za to ne mogu da nađem opravdanje da dok se ja davim u suzama ti nađeš vreme i setiš se neke osobe, smeješ se sa njom na telefon - rekla je Ana.

- Nisam se smejao - rekao je Korda.

- Pa čuću, a kad čujem onda ću zvati tvoju mamu da joj kažem da ništa nisam kriva - rekla je Ana.

- Ja želim da budemo jedno uz drugog, ljubavi ja tebe volim - rekao je Korda.

- Volim i ja tebe, ali ako si tu uradio, ja preko toga neću preći. Ja to nisam uopšte zaslužila da dok se gušim u suzama ti pišeš drugoj devojci da je pitaš kako je. Mrš tamo, bude li istina, videćeš - rekla je Ana.

- Videćeš ti da to nije istina, ja ne želim život bez tebe - rekao je Korda.

- Onda ulazim na Instagram i brišem sve naše slike na mom nalogu, pa tvoj nalog isto. Promeniću status da sam slobodna, pa ću dati Ivani moj nalog da bude aktivna - rekla je Ana.



- Ja ne želim tebe da izgubim, nikada neću dozvoliti da te izgubim - rekao je Korda.

- Ako si to radio, već si me izgubio - rekla je Ana.

- Ako to nije istina, je l' te nisam izgubio? - upitao je Korda.

- Ma to je sigurno istina, gotovo je - rekla je Ana.

Autor: N.P.