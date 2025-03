Ovo je blam i sram, zgroženi smo: Oglasila se Ivana Nikolić nakon saznanja da je Korda varao Anu dok je sahranjivala oca, evo da li u njegovom telefonu postoje dokazi za to!

Tema koja je uzrujala i potresla ceo region jeste prevara Stefana Korde koji se dopisivao sa Aleksandrom Vučenović dok je Ana Nikolić u suzama sahranjivala svog oca.

Iako su takmičari ''Elite 8'' bili u suzama nakon ovog saznanja kao i Ana Nikolić, Stefan Korda je ipak sve vreme ovo poricao dok mu se znoj slivao sa lica. Naime Stefan Korda je rešio da do kraja laže, pa je tako i juče svoju devojku ubeđivao kako trebaju da se drže zajedno i kako on samo nju voli.

Sada smo kontaktirali Ivanu Nikolić koja je za Pink.rs otkrila kako se oseća nakon što se uverila u verodostojnost prepiski svog zeta Korde i Aleksandre Vučenović, ali i kako gleda na to što se njena sestra još uvek nije odvojila od Stefana Korde.

- Iskreno sam baš u šoku, ono je dno dna. Ne mogu da verujem da neko onako sebi diže marketing, ono je blam i sram. Njegov telefon je kod mene, ali on je sve izbrisao poruke. Postoji da je prati, ali poruka nema. Ja sam se čula sa Saškom, izvinila sam joj se u Anino ime zbog njihovih sukoba. On je apsolutno sve obrisao, čuo se sa bivšim Eelitarima, imaju u njegovom telefonu skrinšotovi i slike, ali nema razgovora sa Saškom - otkrila je Ivana, pa se osvrnula na to što Korda danima laže Anu.

- Ono je jezivo da se neko kune u to da mu tata premine ukoliko laže. Ja sam šokirana, ono je bruka i sramota. Ana je u totalnom šoku, ja kad vidim nju koja mu oprašta ja se ježim. Ona ne zna šta da radi, neka ona njega grli i ljubi dok ne sazna, ali posle toga nema šanse. Ona se zaklela u mrtvog oca i to nema cenu. U čestitki ću joj napisati da joj takvo đubre ne treba. Potvrdiću reči Milana Miloševića - poručila je Ivana.

Podsećanja radi, Pink.rs je izneo ekskluzivne prepiske Stefana Korde i Aleksandre Vučenović koje su se dogodile na dan kada je Ana Nikolić sahranjivala oca.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: N.P.