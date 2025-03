UPLAŠILA SAM SE, DA SAM JA TAMO I MENI BI PRIŠAO: Mrvicina mama KIPTI OD BESA na Terzu, urnisala ga za Pink.rs: Dečko nije dobro, DNO DNA!

Pre tačno sedam dana, Jelena Nedeljković Mrvica šokirala je naciju kada je imala vrelu akciju sa Borom Terzićem Terzom, a njihova jutrašnja svađa zatresla je zidove Bele kuće, te smo odmah pozvali njenu majku!

Jelena Nedeljković Mrvica, pre nedelju dana, posle žurke, legla je sa Terzom u krevet, te su tako imali vrelu akciju o kojoj i dan-danas bruji region, a njihova sinoćnja svađa zatresla je sve.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs pozvala je Mrvičinu majku, koja je na samom početku otkrila kako se oseća.

- Ja sam dobro, ja sam jaka žena i ja se nadam iako ovi počinju da me hejtuju što se smejem i na dobro i na zlo - rekla je Mrvicina mama, pa je prokomentarisala svađu Mrvice i Terze:

Ispratila sam. Ona kada je snimala profil rekla je da sve može da istrpi, ali da joj mamu neko stavi u usta to ne može. Ne podržavam nasilje, a Jelena nije uopšte imala sladak život, s obzirom da je dete samohranog roditelja, ceo život sam se za njih troje sama borila. Uplašila sam se...

Za sam kraj, ona se osvrnula i na to što je Terza smuvao Mrvicu svom bratu Nikoli Dukiću iza leđa, ali je i otkrila kakvo mišljenje ima danas o njemu.

- Da, ali oni su bili nešto kratko, tipa mesec i po dana...Ja sam i tada u video pozivu rekla da je Terza dečko koji se izgubio maksimalno, mislim da on nije registrovao taj podatak. Naravno da zna da su bili zajedno, još kad su ušli znao je. Terza nije normalan čovek, to je očigledno. Nije normalan samim onim što je uradio Milici, a ovo dno dna, to ne treba ni komentarisati. Dečko nije dobro. Ne znam kako će se ponašati kada bude video šta je uradio, ako bude uopšte bio svestan. Verujem da sam ja unutra, da bi i meni prišao. Mislim da je on digao ruke od svega, izgubio je Milicu, izgubio je Sofiju, pa je sada daj šta daš - rekla je Mrvicina mama za Pink.rs.

