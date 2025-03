Aktuelna učesnica "Elite 8", Ena Čolić šokirala je sve pričom o ocu svog deteta, te smo odmah pozvali njenog ujaka, koji se oglasio za Pink.rs!

Ena Čolić, aktuelna učesnica "Elite 8", svoj privatni život otkako je kročila na imanje, čuva kao zmija noge, a njena priča sa jučerašnje Debate šokirala je naciju. Naime, kako je otkrila, nju je otac njenog sina kidnapovao, te ju je policija našla vezanu.

- Moj bivši muž je u super odnosima sa mnom, a moj sin je najvaspitanije dete... Nisam ga prijavila, nego me je kidnapovao, zbog otmice je sve. Pronašli su me zaključanu i vezanu u kući, zbog toga je bio dve godine u zatvoru - rekla je Ena juče tokom Debate.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenim ujakom, Dejanom Đokovićem, koji je potvrdio njenu priču, otkrivši nam nove detalje.

- To je istina. Ja sam rekao da ja ne bih da iznosim, ja sam dobar sa njim, to je neka njihova prošlost, oboje su tada bili mladi. Ona je rodila dete, to je bilo posle toga. Jeste, to se desilo. Jeste je kidnapovao, našli su je na granici sa Bosnom, tamo negde, kod njegove babe ili ne znam gde tačno, okolina Loznice. Jeste, njeni roditelji su pokrenuli to, prijavili. Služio je kaznu za to, sada su u odličnim odnosima zbog deteta i sve ostalo, pristojno razgovaraju. Čovek sada ima svoj posao, viđamo se, viđam ga i ja - rekao je Dejan.

Autor: Nikola Žugić