Iskren do koske!

Tokom sinoćnje žurke, aktuelna učesnica "Elite 8" Ena Čolić prolila je more suza, a ono što je svima zapalo za oko jeste to što se od nje nije odvajao Danijel Dujković Munjez, koji ju je na kraju molio u garderoberu za zagrljaj, što je ona odbila.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs pozvala je njenog ujaka Dejana Đokovića, koji se na samom početku razgovora osvrnuo na njen odnos sa Munjezom, dotakao se odnosa sa Jovanom Pejićem Pejom, a potom i svađa sa Aneli Ahmić.

- Nije nešto novo što se njih tiče. On je zaljubljen u nju, ima tu neke hemije koju on oseća prema njoj i on misli da je takav tip da, kao što vidimo, ide od jedne do druge devojke. Vidim da je plakala, da je mnogo nervozna kada nije sa Jovanom. To se odražava na ono što ona izgovara. Nema ništa od Munjeza i od toga, rekla je da zagrljaj ne dolazi u obzir. Ja mislim da Ena ni sa kim neće biti u rijalitiju, osim sa Jovanom - rekao je Dejan, a onda se osvrnuo na uvrede koje je Ena uputila Aneli tokom jučerašnje svađe na Debati:

Opet je preterala! Devojčica je mala, lepa je devojčica, te uvrede...Opet je prevršila svaku meru. Osećam se kao da dugujem neko izvinjenje. Čuo sam da me pozdravlja, hvala joj...Morbidno je to za nas. Ne slažem se sa tim što izgovara, i dalje ne mogu da shvatim. Kada je u odnosu sa Jovanom, ona je mirna, čim nisu dobro, iz nje izlazi taj đavo i tada preteruje.

Autor: Nikola Žugić