NE ŠTEDI REČI! Asmin zbog Eninih uvreda na račun njegove ćerke Nore razvezao jezik o Čolićevoj: Nadam se da njen sin neće...

O svađama Aneli Ahmić i Ene Čolić region bruji mesecima unazad, a poslednja je posebno izrevoltirala Asmina Durdžića, koji je urnisao Čolićevu za Pink.rs!

Tokom jučerašnje Debate Ena Čolić doživela je pomračenje, te je tako ušla u verbalni klinč sa Aneli Ahmić, u kojoj je u više navrata spomenula njenu ćerku Noru. Tim povodom, za portal Pink.rs se oglasio Asmin Durdžić, Norin otac, koji je zbog ovih uvreda na Norin račun urnisao Čolićevu.

- Ovaj i nije ujak, jedino ako se sam nazvao ujak sa Aliekspresa. On je ili Enin tata ili muž...Je*ote ja svog ujaka nisam video 16 godina, a imam ih osam (smeh). Niti šta znaju o meni, niti ja o njima! Kad se vidimo zagrlimo se kao da se volimo da vidi narod samo, a ovaj Enin ujak zna sve o njoj i s kim se se*sa i s kim je u vezi i sve, pa to nema nigde...Ja mislim da je on lažni ujak ili je enin tata "mada ni tate ne znaju o ćerkama, koliko ujak" (smeh). On je izgleda Enin muž - rekao je Asmin, pa je dodao:

Ena što izgovara za Noru mi je stvarno užasno! Lepo sam ih zamolio da ne diraju Noru u njihovim svađama...Nego razmišljam gde je sve bio njen sin dok je bio u stomaku?! To kao kad bi ja rekao da je njen sin u stomaku bio u bordelima pošto mu se mama prodavala za 20€. Pre 10 godina je bila tužna i ružna, pa se bavila prostitucijom! Nadam se da njen sin neće biti prostitutka pošto je bio u stomaku dok mu je mama širila noge!

