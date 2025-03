Gost u emisiji 'Pitam za druga', bila je Ivana Nikolić, prvi put u javnosti nakon što je njenu porodicu zadesila tragedija, kada joj je preminuo otac Rade Vasić.

U emisiji 'Pitam za druga', na RED televiziji gost je bila Ivana Nikolić sestra rijaliti učesnice Ane Nikolić. Njihovu porodicu je zadesila tragedija, kada je nedavno nakon duge i teške bolesti, preminuo njihov otac Rade Vasić. Sada, prvi put nakon sahrane, Ivana otvoreno govori o potresnim scenama koje je preživela, zajedno sa svojom porodicom.

- Ivana ti si bila u Nemačkoj, kada se sve to desilo - rekao je voditelj.

- On je išao tri puta nedeljno na dijalize... Tata je bio u bolnici, slošilo mu se. Svi smo se nadali da će da me sačeka, trebala sam u nedelju da budem kući. U petak me je zvala mama, bio mi je isključen internet, htela sam da odmorim... Zet me je zvao, on mi je saopštio te tužne vesti. Krenula sam da se čupam, udaram... Krenuli smo odmah kolima za Srbiju... Čula sam se i sa mamom odmah - rekla je Ivana.

- Dolaziš kući, šta posle toga... - nastavio je voditelj.

- Kada sam izašla iz auta, odmah sam potrčala, govorila sam 'gde mi je tata'... Mama je zvala hitnu, dali su mi lek za smirenje. Kada sam videla oca, nisam mogla da verujem šta sam zatekla. Moj suprug kada je video oca u sandruku, samo se srušio. Nije mogao da veruje da se to stvarno desilo. Ana je pre mene stigla, digli smo kuću od plača - rekla je Ivana.

- Kako je Rada, bili su 44 godine u braku? - pitao je voditelj Joca.

- Bili smo mi uvek tu za njih, oni su nas jako razmazili. Mama mi nije dobro uopšte. Žena se totalno promenila, njoj je najteže. Rekla sam da ću da ostanem do 40 dana u Srbiji, posle toga mamu vodim kod mene u Nemačku... Svi smo mi tu sa našiom muževima, ali ona ode da legne sama. Oni su bili nerazdvojni, bilo je svađa ali to je normalno... Jako su se voleli. Svima bih poželela da imaju takvog oca. Prviše su nas razmazili, toliko je bio tolerantan - rekla je Ivana.

- Kako ćeš ga pamtiti, jel ima neka posebna scena koju ćeš pamtiti? - pitao je voditelj.

- Kao najboljeg oca na svetu... Svakoj ćerki je kuvao kafu, pa stavi novac na tacnu... Kod nas je u kući uvek bila šala... Bio je harmonikaš. Kada se to desilo, njegov kolega je zvao mamu da izjavi saučešće, takođe je bio bolestan i u bolnici. Taj dan je dobio srčani udar, i umro je takođe. Bili su u kapeli zajedno. Njih dvoje su ceo život radili zajedno, zarađivali su za hleb. Od celog benda, njih dvojica su bili najbliži... Voleli su svoj posao, bili su bliski i jako slični - ispričala je Ivana.

- Ana je ušla u Elitu sa ciljem da zaradi novac, za lečenje oca. Kada izađe da bude sa tatom sve kako treba, da odu na operaciju u Tursku... Ali sudbina je imala drugačiji plan - rekla je Ivana.

- Da li postoji nešto što nisi stigla da mu kažeš? - pitali su Ivanu.

- Uvek smo otvoreno pričali o svemu, kod dnas u kući nema tabu teme. Uvek je sve znao. Savetovao nas je kroz život - rekla je Ivana.

- Da li vam je nešto zamerao? - pitao je voditelj.

- Zamerao je Ani što je ćuti Stefanu, dok je on vuče za nos. Prihvatio ga je, jer je sa druge strane video da ga ona iskreno voli - rekla je Ivana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.