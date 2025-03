ON JE LUD I NA PAPIRU: Ivana Nikolić ZGROŽENA nakon svih saznanja o Kordinim prepiskama, otkrila detalje razgovora sa Saškom, pa poručila: Ne daj Bože da ga vidim... (VIDEO)

Gost u emisiji 'Pitam za druga', bila je Ivana Nikolić, prvi put u javnosti nakon što je njenu porodicu zadesila tragedija, kada joj je preminuo otac Rade Vasić.

Gost u emisji 'Pitam za druga', bila je Ivana Nikolić, sestra rijaliti učesnice Ane Nikolić. Njigova priča već danima puni medijske stupce, prvo zbog tragičnog događaja koji je pogodio njihovu porodicu, pa zatim i skandala sa Aninim dečkom, Stefanom Kordom. Naime, kako smo saznali, Korda je tokom boravka u Maloj Plani pisao Aleksandri Vučenović, bivšoj učesnici "Elite".

- Nisam primetila da radi nešto iza leđa... Morali smo mi i da ispoštujemo ljude... Mama ga je zamolila naša da posluži ljude, mi nismo znali šta on radi u kuhinji ili dnevnoj sobi - započinje priču Ivana, pa nastavila:

- Čula sam se sa Aleksandrom... Za dopisivanje sam saznala u ponedeljak ujutru, telefon mi se usijao od vesti i poruka... To je takav nož u leđa, nisam mogla da verujem... Po porukama i načinu pisanja, znala sam da je to on. Njegov telefon je kod mene, ja sam proverila, poruka nije bilo... Saška se meni javila, poslala mi je devojka sve dokaze - rekla je Ivana.

- Razgovarala si sa njom, šta ste tom prilikom pričale - pitao je voditelj Joca.

- Prvo sam joj rekla 'izvini', to sam rekla u Anino ime, one su imale svađe iz rijalitija. Devojka mi je sve ispričala, poslala dokazem, ima njegov broj telefona. Želela je samo da Ani pokaže kakav je Korda - otkriva Ivana.

- Kako si ti reagovala, kako gledaš na to što on ubeđuje Anu da je on u pravu? - pitao je voditelj.

- Bila sam u šoku... Ana je rekla da će na 40 dana da izađe, očekuje od nas da joj mi kažemo da li je to istina, a videće i sama. Ona je spremna da ga ostavi posle toga. On je njoj rekao da kada bude izašla da će da je čeka na rampi, ako ga ostavi. Mi smo spremni da angažujemo i policiju - rekla je Ivana.

- Što misliš da je sve ovo uradio? - pitao je voditelj.

- Želi da ostane do finala, pare je sve svakako izgubio. Možda se sprema za novu sezonu. Krivo se kune u svoju porodicu, njemu ništa nije sveto - rekla je Ivana.

- On je posle svih morbidnosti danas pričao da želi sa Anom dete - rekao je voditelj.

- Čula sam da nije samo lud ovako, nego i na papiru. Nemam dokaze, ali tako sam čula... Kada budem imala dokaze, doneću vam - rekla je Ivana.

- Da možeš da ga vidiš, šta bi mu rekla sad? - pitao je voditelj.

- Ne podržavam nikakvu vrstu nasilja, ali u ovom momentu, ne daj Bože da ga vidim. On je jedno dno - rekla je Ivana

- Da li možeš da osetiš kako se Ana sada oseća? - pitao je voditelj.

- Naravno da imam... Njoj je mnogo teško, osećam to. Ana tamo ne glumi, ona je mirna osoba. Koliko god ona i ja bile iste, toliko smo u različite... Nikada me bih bila tako mirna.

