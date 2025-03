Završili komunikaciju, pa usledilo izvinjenje: Stefani i Zola progovorili o njihovom odnosu, on najavio da će je uvek BRANITI (VIDEO)

Imali šta da kažu!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Stefani Grujić:

- Zašto glumiš Milju, ne treba ti to, Zola je ušao prijateljski prema tebi, posle onog što je pričao?

- Slažem se da je blam, on je dobio izvinjenje od mene, pogrešila sam što sam pričala o njemu to, on je od svih bivših ispao najkorektniji - rekla je Stefani.

- Ja nikada nisam rekao ništa loše za nju, niti imam nameru da pričam nešto, loše o njoj,imam ja ovde mnogo toga sa čim mogu da se zezam i šalim. Ona i ja više nemamo komunikaciju, to je i najboljke. Ja sam to rekao zbog Munjeza, koji me je provocirao, a svi znamo da ću ja zaštititi Stefani uvek - rekao je Zola.

- Ja se njemu izvinjavam, ovako javno, što sam mu pominjala detinjstvo - rekla je Stefani.

Autor: N.B.