S KONCIMA SAM SE ONESVESTILA OD BATINA: Ena priznanjem o nasilju koji je trpela izazvala MUK u kući, progovorila o odnosu sa bivšim mužem (VIDEO)

Au, kakav šok!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Sanji Grujić.

- Rekla si Eni da je poslala oca svog deteta u zatvor, zar nije normalno da čovek koji vrši nasilje nad njom da za to odgovara - glasilo je pitanje.

- Ne može da kaže da je Peja nezreo, pa da priča da je bila sa Breskvičinim bratom koji ima 17 godina, ne može da kaže da je Aneli Anela, a da se ona zove Jelena. Volela bih da i njen muž pošalje čestitku, pa da vidimo u kakvim su odnosima - rekla je Sanja.

- Ovo je sramota jedne žene da komentariše na ovakav način. Ja sam njegovog oca ostavila mesec dana nakon porođaja, do tada sam mogla da ćutim i da trpim. Nakon porođaja sam sa sve koncima pala u nesvest u batinama, bili smo 10 godina na sudu. Ja imam bolji odnos sa njim nego što ima moje dete, rekla sam mu da neću to ovde pričati, ne volim to iznošenje prljavog veša, pogotovo što moj sin gleda. Bila sam kidnapovana, nije mogao da se pomiri što sam otišla. Policija me je tada našla, odveli su me na hitnu, forenzičari. Tada sam jedini put u životu bila na infuziji, sudili smo se oko toga dugo. Kada je izašao, imao je prava da viđa dete jednom mesečno u ograničenim uslovima, ni tada se nije pojavljivao. Kada sam otišla sa Matijom u Španiji, prijavio nas je, onda sam se vratila i ostavila dečka - rekla je Ena.

Sledeće pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Neminovno je da si provalila da Munja samo pravi spletke, ali nam nije jasno zašto i dalje komunikacija sa njim - glasilo je pitanje.

- Rekla sam da smo videli kako se provede sa njim kada se vidi napolju, Jelena mu je dala stan, on je ovde oblatio, Teodora je pričala da joj je stigla bomba, na kraju je kao da je stigao pe*is. Nikada se loše nije poneo prema meni, a mogu da kažem da ni sa kim ne bih bila u kući, a ne sa Munjom - rekla je Ena.

- Ja juče vidim da bleje Munja, Kristina, Munja i Stefani, ova mu rodila dete, u ovu je zaljubljen, a s ovom je spavao, ma mislim...Može devojka da se druži s kim hoće i da radi šta hoće - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić