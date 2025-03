Turbulentna noć u Eliti: Stefani i Matora nastavljaju da iznose prljav veš, Gastoz pokazao zube Matoroj, a potresna ispovest Ene Čolić izazvala je MUK

Ova dešavanja niste smeli da propustite!

Sinoć je na imanje u Šimanovcima došao voditelj Milan Milošević i održana je još jedna emsija "Pitanja gledalaca", koja je izazvala opštu pometnju u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita".

Voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje Stefani Grujić.

- Da li si ti ustvari povređena i besna jer te je Matora zvala i rekla pred ulazak da te čeka i da ćete se čuvati, a onda te je posle tri dana odjavila sa ovom Draganom - glasilo je pitanje.

- Naravno da da. Povređena sam bila, povređena sam ostala. Rekla mi je da se ovde borimo zajedno, da čuvamo jedna drugoj leđa, a ona je sa drugom završila. Sada kada sve saberem, na kraju balade, vidi se ko je ko i šta se tu dešavalo. Mislim da je sa mnom bila kroz ceo taj odnos jedino zbog priče - rekla je Stefani.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru, a gledaoci su želeli da znaju zašto je trudnoj Stefani pričala da je niko neće hteti.

- Niko je neće prihvatiti zbog njenog ponašanja i svega, ne zbog deteta. Rekla sam joj svašta. Često sam umela da joj kažem svašta, a i ona meni. To nije bila manipulacija. Ne uzvratim joj udarcem nego rečima - rekla je Matora.

- Ne znam da li je manipulacija. Ja njoj nikad nisam pričala da niko neće biti s njom ili tako nešto - odgovorila je Stefani.

Naredno pitanje takođe je bilo za Matoru, a radilo se o njenoj bivšoj devojci Sanji Stanković.

- Kako si ti to otkupila Sanju Stanković? - glasilo je pitanje.

- Nisam je otkupila... Neka ide Stefani i neka da izjavu, nikada nisam otkupila Sanju Stanković. Apsolutna glupost. Kada je bila Stanija, sećaš se, borili smo se sa tim stvarima - rekla je Matora.

- Jovana i ja smo govorile o njenim bivšim odnosima, ja sam je ispitivala kako je započinjala sa prethodnim devojkama. Ona je govorila meni da je Sanja bila u jako teškom stanju, da je Sanja radila za nekog dečka, da se ponudila da da novac, da je ona dala novac i da je više nisu zvali - rekla je Stefani.

U sledećem pitanju Stefani je saznala da je javno dobila podršku od MC Aleks.

- Da, sve njene bivše su prolazile slične situacije kao i ja. Hvala i njoj i Aniti na tome što me podržavaju - rekla je Stefani.

- Šta je sada fora da se sve bivše operu od mene, što se tiče MC Aleks, prošle godine kada sam izašla Ana Spasojević mi je reklla i dala telefon gde je ona pričala, pored toga ona i ja nismo bile u vezi, a ona je sama birala, ja joj nisam ništa rekla, a kamoli naterala na nešto - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Rekla si da je jedan od razloga zašto ne gotiviš Matoru jer govori za vašu vezu da je fejk i priča kako je njen "prijatelj" zbog rijalitija. Zašto ti onda ne smeta kada Peja omalovažava vašu vezu - glasilo je pitanje.

- Peja nije toliko blizak sa Gastozom. Samo zbog Stefanine priče o Gastozovoj porodici, sad pravi opet istu priču. Okreće na to da sam ja fejk. To je neko ko nije njegov prijatelj. Naravno da Peja može da iznese mišljenje, ne zanima me - odgovcorila je Anđela.

- Ja sam i Peji i Matoroj objasnio neke stvari. Peja kaže da nisam isti kao što sam bio, isto se zezam, bacam fore. Nekako je sve okej. Ono što sam trebao da promenim i smanjim, ja sam smanjio - uključio se Gastoz.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Do kada misliš sebi dozvoliti da te gaze jedan Ivan, jedna Sanja kao i ostatak Matorinog čopora? - glasilo je pitanje.

- Ne smatram da Matora ima čopor, oni su samo individue koji su slični, njihov model ponašanja mi je bedan i jadan - rekao je Gastoz.

Stefani je u narednim pitanju dobila kritiku zbog ponašanja prema Lazaru Čoliću Zoli.

- Zašto glumiš Milju, ne treba ti to, Zola je ušao prijateljski prema tebi, posle onog što je pričao? - glasilo je pitanje.

- Slažem se da je blam, on je dobio izvinjenje od mene, pogrešila sam što sam pričala o njemu to, on je od svih bivših ispao najkorektniji - rekla je Stefani.

- Ja nikada nisam rekao ništa loše za nju, niti imam nameru da pričam nešto, loše o njoj,imam ja ovde mnogo toga sa čim mogu da se zezam i šalim. Ona i ja više nemamo komunikaciju, to je i najbolje. Ja sam to rekao zbog Munjeza, koji me je provocirao, a svi znamo da ću ja zaštititi Stefani uvek - rekao je Zola.

Tokom emisije došlo je i do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Milene Kačavenda, koje su jedna drugu častile brutalnim prozivkama.

Još jedno pitanje bilo je za Matoru, a publika je želela da čuje da li je srećna sa Draganom Stojančević u odnosu.

- Sada da. Kada je delila budžet, rekla sam joj da je ružna i da ne može da priđe mojoj devojci tada. Sve ono što je pokazala od trenutka kad sam ušla, promenilo se. Prijatelj je, lojalna je. Dragana ne treba da ulazi u rasprave sa Stefani. Ne želim da pljujem, nemam potrebu da uskačem, da se svađam. Imam potrebu da blejim sa njom i da se družim - rekla je Jovana.

Matora i Stefani u nastavku emisije ušle su u žestok sukob zbog iznošenja intime iz njihovog odnosa.

Ena Čolić i Sanja Grujić žestoko su zaratile u programu uživo i jedna drugu najstrašnije izvređale.

- Mahalušo, bivša prostitutko, stavljaš mu menstuaciju u kafu - rekla je Ena.

- Sram te bilo - rekla je Sanja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Stefana Kordu.

- Zašto i dalje lažeš da se nisi javio Aleksandri Vučenović? - glasilo je pitanje.

- Nisam je zapratio, nisam joj poslao broj telefona. Ne bih lagao sebe ni Anu - rekao je Stefan.

- Smatram da jako sebe kanali ovim. On se njoj javio da vidi zašto je izbacivala storije. On je hteo da je pita zašto mu se meša u vezu. Smatram da se kanali ovim što radi. Boji se će Ana da ga ostavi ako prizna. Treba da kaže i da prizna da je zas*ao. Sve si priznao do sad, takođe treba i za Aleksandru. Nisam imao lošu nameru - rekao je Munja.

- Ja sam otišao na sahranu njenog oca da budem uz nju i celu porodicu. Da li ima poligraf i veštačenje telefona, ja ću na sve da idem. Ja jesam pričao sa njima o tome ali... - rekao je Korda.

Naredno pitanje pročitano je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Ne treba ti Anđela ni za tri života - glasilo je pitanje.

- Ja smatram da mi treba. Ne razumem, nek zadrže to mišljenje za sebe - rekao je Gastoz.

- Anđela nije dobila pozdrave od njegovih prijatelja, ako dobro pamtim, ali mislim da gledaoci imaju debeo razlog što su ovo rekli. Ja imam svoje mišljenje koje neću iznositi dok mi se ne slože kockice i sve. Ne mogu da zaboravim nikako kako me je Anđela nazvala nemoralnom, ne znam zbog čega - rekla je Aneli.

Tokom emisije Aleksandra Nikolić bacila je sumnje na prošlost menadžerke Sandre, a Marko Đedović je otkrio kako mu je ona rekla da je sa Sandrom bila drugarica i da se ona bavila najstarijim zanatom.

- Ne Staniju, nego Stanu, tačnije Sandru Menadžerku, čuli ste šta je sve pričale. Njih dve su bile najbolje drugarice , Aleksandra je rekla da se ona bavila prostitucijom - rekao je Marko.

- Nas dve smo se družile pre petnaest godina. NIje bitno čime se ona bavila - rekla je Aleksandra.

Danijel Dujković Munjez u sinoćnoj emisiji priznao je simpatije prema Dragani.

- Dragana je sinoć bila provokativno obučena, ja to volim. Smatram da bi imali svašta da porazgovaramo, kad bi se ukazala prilika. Nisam joj ništa dobacio. Nisam joj ništa loše rekao, a ni ona meni. Ništa krišom ne radimo Matoroj iza leđa. Ako mi se vremenom svidi možda i pokušam nešto - rekao je Munja.

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Bori Terziću Terzi.

- Kažeš Sofiji: "Uništila si život jednoj trudnici", shvatiš li koliko smešan ispadaš kada pokušavaš da je ocrniš, kao da je ona bila Miličin verenik, a ne ti - glasilo je pitanje.

- Ona je učestvovala u tome. Mene iritira kada ona govori za neke devojke da su uradile ili ovo ili ono, a niko nije uradio nešto kao što je ona sa mnom. Jeste bila moj izbor, ali me nervira kada ustane da ponižava ove devojke ovde, ne može da morališe Slađi što se ljubi sa mnom - rekao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Aleksandru Nikolić.

- Aleksandra da li se stvarno kaješ što si bila intimna sa Ivanom i koliko je Milosava uticala da se taj odnos završi? - glasilo je pitanje.

- Kajem se, a moja majka je rekla da je slušala moje razgovore sa ivanom i videla je da nema budućnosti a ja sam to sada sama videla - rekla je Aleksandra.

- Ja ne mislim da je Milosava uticala, a ako se misli da sam ja greška, onda je trebla da ostane sa Milovanom. Ja nju ne diram, sada mora da se dira sama - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Matoru.

- Prvo si rekla da je Gale fejk i da želi izaći iz odnosa ali ne zna kako, a sad si obrnula, sad je Anđela fejk - glasilo je sledeće pitanje.

- Rekla sam ovo što je rekao Zola. Da mi izgleda kao da ne zna kako da izađe iz odnosa. To mi je mišljenje jos od početka. Nenad mi je bio iskren kada je bilo muvanje i bilo mi je slatko. Poklanjao joj je pažnju kao ni jedan momak. Negde uvek ispda da je Nenad kriv i da sve ide po njegovoj grbači - odgovorila je Matora.

- Samo zato što nemamo odnose misliš da nema emocije. Tako što sad nemamo odnose mislite da se pere od prošle sezone. Devojka ne želi da njeni roditelji bilo šta gledaju. Ja sam to prihvatio i sedim pored nje 6 meseci - završio je Nenad.

Ena Čolić u emisiji iskreno je progovorila o nasilju koje je pretrpela od strane bivšeg partnera, a njena ispovest izazvala je muk.

- Ja sam njegovog oca ostavila mesec dana nakon porođaja, do tada sam mogla da ćutim i da trpim. Nakon porođaja sam sa sve koncima pala u nesvest u batinama, bili smo 10 godina na sudu. Ja imam bolji odnos sa njim nego što ima moje dete, rekla sam mu da neću to ovde pričati, ne volim to iznošenje prljavog veša, pogotovo što moj sin gleda. Bila sam kidnapovana, nije mogao da se pomiri što sam otišla. Policija me je tada našla, odveli su me na hitnu, forenzičari. Tada sam jedini put u životu bila na infuziji, sudili smo se oko toga dugo. Kada je izašao, imao je prava da viđa dete jednom mesečno u ograničenim uslovima, ni tada se nije pojavljivao. Kada sam otišla sa Matijom u Španiji, prijavio nas je, onda sam se vratila i ostavila dečka - rekla je Ena.

- Ljubiš se sa Terzom pa prolazi Munja a ti mu pevaš "Teraj se, teraj" , da li si ti realna devojko - glasilo je pitanje za Slađu Lazić.

- Ja sam izabrala u treznom stanju kome će moja blinda pripasti. Ja to govorim u kameru svom ocu da se ne bi šlogirao. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Ja sam zaljubljive prirode i meni je se*s na prvom mestu - zaključila je Slađa.

Nakon emisije došlo je do žestoko svađe između Uroša Stanića i Aleksandre.

Autor: A. Nikolić