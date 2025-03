Žestoko!

Milosava Pravilović bila je pre nekoliko dan gost u studiju, te je sa voditeljkom Dušicom Jakovljević progovrila o tajnoj vezi Uroša, Aleksandrinog bivšeg muža i Marijane, Milovanove bivše žene. Ona je otkrila da njih dvoje ipak nisu zajedno.

- Oni se druže, bili su na ručku i upoznali su se. Oni su prelepi jedno i drugo, iako nisu u vezi blizu su. Tačno su jedno za drugo, prelep su par i vredni su jedno drugog. Ko šiša Milovana i Aleksandru kad nisu znali da ih čuvaju - rekla je Milosava tom prilikom, a sad se povodom ovoga za Pink.rs oglasila majka Milovana Minića, Branka Minić.

- Milosava Pravilović je rekla, pa porekla u emisiji kao gost kod Dušice 23.03. da Marijana i Uroš nisu u vezi. Ko laže i ko šta kaže? Pogubila se u celoj priči, više ne zna kad šta je rekla. Sada sve to što je iznela "ne zna ništa o tome "?! Kako je navedeno u njenom tekstu - to što je moj sin varao snaju, nikada i nigde nisam opravdavala, niti podržavala, nego osuđivala. Ko je pratio celu priču to je mogao i da pročita. Pitajte Milovana šta mu je majka rekla kada je saznala da vara ženu. Citiram moje reči upućene Milovanu: "Sine, tebe nisu pravili oni koji mogu da imaju više žena. Razmišljaj gornjom glavom a ne donjom. Odluči se šta želiš u životu. Ispričaj svojoj ženi šta se dešava''. Posle našeg razgovora on je svojoj ženi ispričao sve. Za razliku od Milosave ja sam osudila svoga sina, a ona nijednom rečju nije osudila svoju ćerku, niti njen način života, čak šta više je podržavala i branila, neodbranjivo. Mislim da je trebalo na svojim greškama nešto da nauči i da to prenese na Aleksandru, a ne da je brani i podržava, da je slobodna žena i može da radi šta hoće - rekla je Branka i dodala:

- Može, naravno, ali samo to što je do sada radila i pokazala da zna vrlo dobro da radi. Izigrava žrtvu svakog muškarca sa kojim je bila. Zašto se ne zapita gde greši i promeni nešto u svom životu? Mogla bih mnogo toga da kažem i pokažem, ali ne želim da uvlačim ljude koji su svoj život promenili i nastavili miran porodičan život. Aleksandra , svesno ili nesvesno, polako uvlači u priču ljude koji nisu deo ovog projekta. Nadam se da je Milovan uvideo svoje greške i da će promeniti svoj način života koji ga je skupo koštao. Naravno da narod zna šta je istina, mi se ne peremo jer nemamo zbog čega, a vas ni okean ne može oprati. Za kraj Milosava nam je otkrila koliko neistina je izrekla, a posle priznala da je laž: 1. Da su Marijana i Uroš u vezi.2. Da je Marijana trudna sa Urošem. To su samo dve najmorbidnije neistine koje sama posle demantovala i sada pokušava sa se iz svega toga izvuče - poručila je Milovanova majka za Pink.rs.

