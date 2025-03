I dalje mu to nije jasno: Gastoz ne krije koliko mu je krivo što Anđela i Matora ne razgovaraju (VIDEO)

Nije mu lako!

Na narednom snimku koji je pušten u Eliti, takmičari su mogli da vide razgovor Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza o Jovani Tomić Matoroj.

- Mene je ona potkačila da mi otac vredi 700 evra, Nenad je balanisrao između nas, što i treba, on je odabrao Anđelu, a tako i treba, jeste on imao dobru nameru, ali to ne može više tako. Jabn jesam prva pecnula Anđelu, ali sam se ja primirila ali je ona krenula, e sada ja sam rekla da više neću da ćutim pogotovo kada mi pominje oca - rekla je Matora.

- Meni je Munja opsovao majku nekoliko puta, a sada smo mi povezali kako se ona druži sa Munjom, moram da kažem da Matora nema neki razkog da naopada Anđelu osim toga što joj pominje majku, ali je to počelo pre svega - rekao je Gastoz.

- Jedina stvar koja je mene zabolela je to što je mene Anđela pljuvala, što me je otpraliola sa insta - rekla je Matora.

- Ja sam MAtora hteo da pitam to za Anđelu ali sam shvatio da nema poente - rekao je Gastoz.

- Neću komentarisati Matoru, tako je najbolje - rekla je Anđela.

Autor: N.B.