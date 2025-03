O odnosu Marka Stefanovića i Sanje Grujić bruji region još od šeste sezone "Zadruge", a sada njihove svađe na mrežama postaju viralne, s obzirom na to da su svoj odnos predstavili bajnim, no, međutim, to nimalo nije bio!

Marko Stefanović otkako se uselio u Belu kuću u "Elitu 8", veoma često je isticao koliko mu je lepo i koliko on i njegova devojka Sanja Grujić imaju fantastičan odnos, ponašajući se kao da milioni gledalaca njihov odnos nisu netremice pratili skoro deset meseci tokom šeste sezone rijalitija "Zadruga".

Veoma često tokom sukoba sa ukućanima zameraju ono što su upravo oni radili, te gledaoci, sudeći po komentarima na mrežama, stiču utisak kao da popuju ljubavnim parovima i učesnicima, a da za to, kako komentarišu gledaoci, nemaju nimalo prava!

Naime, jedna od njihovih najskandaloznijih svađa bila je u spavaćoj sobi, kada su letele stvari po sobi na sve strane, što možete pogledati u nastavku:

Takođe, jedna od istih, bila je kada je Marko razmontirao Sanjin kofer sa šminkom, kao i kada je ona doživela emotivni brodolom, te je krenula da se obračuna sa njim, što je obezbeđenje sprečilo:

Ono što je, takođe, sve šokiralo, jeste činjenica da je Sanja svom dečku poručila kako ima "groblje" u ustima, dok je on nju nazivao dlakavom ćurkom. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić