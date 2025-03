O ovome bruji region!

Nedeljama unazad, domaću javnost, ali i zidove Bele kuće, trese svađa i prljav veš iz odnosa Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore, koje su krile Stefaninu trudnoću sve do porođaja, što od same javnosti, a što i od oca deteta, Danijela Dujkovića Munjeza.

Ovim povodom, u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji, uključio se bivši učesnik "Elite 7", Nemanja Gačić, koji se na samom početku razgovora osvrnuo na ulazak Lazara Čolića Zole i njegov odnos sa Stefani.

- Ja sam izašao negde pred kraj, ona je meni pričala non stop o njemu. Ja sam rekao: "Druže, smuvajte se, udavila me mala o tebi". Nemam pojma, možda tu nešto bude između njih dvoje. Mislim da je sada više Zola, nego Munja...Nisu bili zanimljiv par, stalno su se svađali i to, a kada je krenula sa Zolom, bilo je mnogo zanimljivije - rekao je Nemanja, te je dodao:

Mali je isti Munja, oči i nos, preslikan je. Ja imam i snimke i ostalo, slala mi je Stefani, mali je isti...Ja kada sam izašao i kada sam se video sa Munjom, i dalje je trajao rijaliti, pričao je za Stefani da je ku*va, da ga je prodala. Kada smo otišli kod Milice i Terze na otkrivanje pola, tada su se Zola i Munja videli prvi put nakon završetka rijalitija, a on mu je prišao najnormalnije. Rekao je: "Ja sam završio sa njom, ona je za mene to, to i to, ne intresuje me, može da bude s kim hoće", a dva dana je pričao o njemu i o tome da su bili drugari i kao da nije trebao to da uradi.

Kada je reč o Stefaninom i Matorinom odnosu, Gačić ističe da mu se Grujićeva žalila na neke određene stvari, te je potvrdio njenu priču da je Matora tražila veze po Bosni i Hercegovini kako bi se Stefani podvrgla abortusu.

- Ja sam spomenuo bio onu vikendicu kada sam bio, pa je ona posle provukla. Isto, čega se nisam setio, isto mi je rekla to za abortus da je Matora tražila veze po Bosni da ona ide da abortira. Iskreno, lagao bih kada bih rekao bilo šta, neću da krivim ni Matoru, ni da je htela Stefani...Dok je bila unutra i dok je bila trudna, ona je htela da abortira, zato što je znala da je Munjino dete - rekao je Nemanja, a o čemu je još govorio, pogledajte u nastavku detaljinije:

Autor: Nikola Žugić