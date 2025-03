ORE SE ODABRANI: Slađa Monrolina prekinula nominacije, pa u svoju odbranu citirala Merlin Monro: Pametna žena zna kada treba da ISPADNE GLUPA! (VIDEO)

Šok!

Naredna koja je nominovala u Odabranima bila je Anđela Đuričić.

- Neću puno da dužim. Nemam neku osobu sa kojom sam u specijalnom sukobu u kući. Kao prošle nedelje ću nominovati, stvarno smatram da je spremna zarad rijalitija da bukvalno promeni i svoje sek*ualno opredeljenje. Da je Matora muškarac, drugačije bih to shvatila. Nominujem Draganu - rekla je Anđela.

- Ja neću da odustanem od prošle nedelje kada je sistem u pitanju, tako da taj klan o kom ja pričam već nedeljama i ono što je meni najodvratnije, a to je to grupisanje napadima određene osobe... - rekao je Ivan, te se iznervirao jer su mu upadali u izlaganje, pa je izašao iz Odabranih.

- Za mene Terza nije glup - rekla je Poršelina.

- Slađo, to je zato što si i ti glupa - rekao je Gastoz.

- Zašto ti mene sada vređaš?! Svi vi to govorite zato što hoćete da me ugasite, a nikada me nećete ugasiti. Merlin Monro je rekla: "Pametna žena zna kada treba da ispadne glupa" - rekla je Poršelina.

- Zašto tebi ne odgovara mišljenje o tvom dečku koji ti nije dečko, kog moliš za ku*ac - rekao je Gastoz.

- Ja mislim da si ti glup jer si dozvolio da te neko zavrne za lovu - rekla je Slađa.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić