Ovo se Ahmićima neće svideti!

U novo izdanje emisije "Pitam za druga" na RED televiziji uključio se u uživo program Asmin Durdžić, koji se osvrnuo na sukob Aneli Ahmić i Marka Đedovića, ali je pre toga istakao da je spustio loptu sa Ahmićkama kako bi imao kontakt sa ćerkom Norom.

- Ja sam spustio loptu sa Sitom i sa Groficom zbog Nore, najviše zbog toga da imam kontakt sa ćerkom, a vidim da to Aneli za sebe iskorišćava, dole preti ljudima da ću ja da ih bijem...Ona je ponovo iskoristila sve to za svoj rijaliti. Ona je mene najstrašnije prošle godine ocrnila i sada kada sam spustio loptu, kao da ništa nije bilo. Video sam baš juče, ustane i kaže: "Ja želim da sa njim imam korektan odnos, ali stojim pri tome što sam rekla". Jeste mi Đedović poslao dokaze, gde se tačno vidi šta je lagala - rekao je Asmin.

- Ona je rekla da ništa nije slagala, a to vezano za vibrator, to je slagala - rekla je voditeljka.

- Ja imam sve dokaze šta je lagala, pričala je sve gluposti, jedino što nije slagala je da sam je ošamario kada smo išli na sahranu. Realno je slagala sve, da joj nisam davao pare, da se nikada nismo svađali, da sam je prevario sa Stanijom, to da sam spavao sa advokatom, pa ne mogu ni da se setim sada...Sita je prošle godine sa svim i svačim se služila, montirala je od moje mame gole slike i Stanijine, tako sam se i ja služio. Jesam ja Đedoviću poslao neke stvari, ali snimak nemam. Kao što je ona pravila lažne gole, pa sam možda tako i ja pravio neke lažne stvari i slao Đedoviću. Sa Groficom i Aneli ne želim da spuštam loptu, Grofica mi je pisala da treba da me bude sramota jer sam imao odnose sa Đedovićem, jutros mi je to slala - rekao je Asmin.

- Je l' sada ova novonastala situacija utiče na tvoj odnos sa Norom - pitala je voditeljka.

- Moj odnos je svakako sa Norom bio samo preko video poziva. Međutim, Grofica kaže da ne da dete, da se Aneli ne pita, već ona, govori da ću da ukradem dete i da neće da da, da Nora dođe kod mene. Ako Aneli nastavi da se glupira, uticaće. Ja neću da demantujem nikoga, ja sam slao dokaze i prošle godine i to ništa nije novo. Ja ne želim da spuštam loptu sa Aneli. Meni je to prekipelo od prvog dana kada sam rekao da sam spustio loptu, ja ne prelazim preko takvih stvari, ali sam razmišljao o detetu i da dete ima oca - rekao je Durdžić.

- Ona je i rekla da te voli - rekao je voditelj.

- Kada sam čuo to, tada mi je još više pala u očima...Šta ja na to sve da kažem?! Ja bih najsrećniji čovek na svetu bio da ona moje ime, Asmin, ne uzme u usta. Ona meni samo pravi problem, tj. ispada da sam ja sa njom u dogovoru da igra rijaliti. Da me poštuje kao oca svog deteta, nikada ne bi ušla u rijaliti, nije imala potrebe za tim, imala je svakog meseca para od mene. Ušla je u rijaliti da mi se osveti, da uništi Staniju što je sa mnom u vezi, a sada kao da me poštuje. Pa da me poštuje ne bi rekla da me voli, kada zna da sam u vezi, a na sve to, voli čoveka za kog je govorila da je imao se*s sa advokatom?! Pa ne treba da me voliš, zaboraviš na moje ime i prezime. Da želi da dete bude sa ocem ostavila bi Noru kod mene, a ne kod svoje majke - rekao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić