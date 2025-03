Stefani je drži u šaci: Matora priznala da se Grujićeva poveravala o rođenom bratu, zažalila zbog zajedničkog života sa njom! (VIDEO)

Žestoka drama u emisij!

U emisiji "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefani Grujić i pitao je da li je Jovana Tomić Matora u porukama sa njom pljuvala svog rođenog brata.

- Stefani, da li je Matora pljuvala svog rođenog brata u dopisivanju sa tobom? - upitao je Darko Tanasijević.

- Pričale smo o životnim situacijama - mucala je Stefani.

- Najviše me boli kad priča o situacijama za moju pokojnu majku. Samo ona priča o mojoj porodici, neka nastavi. Nešto najlošije mi je što sam sa njom delila porodične situacije, nisam trebala da živim sa njom. Ima dosta stvari koje su istine, većinu priča istinu. Roditelji nikad nisu prihvatali moj novac iz rijalitija. Evo taj novac i da sam poklonila, u čemu je problem? Ne pada mi na pamet da pričam o ovome. Ona bez prestanke priča o mojoj porodici, a ja njenu ne pominjem i neću - govorila je Matora.

- Ona je kupila tri benkice, kolica i uloše i to je to. Donela mi dve kese slatkiša u porodilište, a to nije izašlo ni 400 evra - dodala je Stefani.

- Neću da se pravdam za budalaštine. Sve što je bilo moje u tim trenucima je bilo i njeno. Sve bih isto uradila, samo ne bih delila neke stvari. Hoću samo da kažem da sam ja krenula dalje, sa Draganom ili bez nje i ne bih se mirila sa njom. Mogu samo da se zahvalim Dragani koja mi daje snagu da izguram sve ovo - rekla je Tomićeva.

- Matora, šta je to čime te Stefani drži u šaci i pominje ti rođenog brata? - upitao je voditelj.

- Jesam joj se poveravala, ako hoće neka iznosi - rekla je Grujićeva.

