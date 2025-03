Otvorila karte: Anđela priznala koliko je boli jer Gastoz nije zapušio Matoroj usta na najgore uvrede i pominjanje njenog oca (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pokrenuo je novu temu, pa je započeo razgovor sa Anđelom Đuričić i njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Kako je sa Gastozom? - upitao je Darko.

- Sve je u najboljem redu kod nas dvoje, trenutno je neka mirnija luka - rekla je ona.

- Postoje neka mimoilaženja i dalje. Kako to da posle toliko meseci veze i dalje nisi spontana nego kao da si na staklenim nogama? Posle žurke ste imali razgovor gde si ga molila da nemate probleme - pitao je Darko.

- Govorila sam za tuđe rasprave, kad se meša uvek treća osoba izvuče deblji kraj i onda taj sukob mora on da rešava i to je bilo samo zbog toga. Svi su pripiti i svako će burnije da reaguje. To je bilo samo zbog toga. Ne kažem da time što ću da skrenem pažnju neće doći do toga, ali možemo u Odabranima da imamo malo veći mir nego ovde - govorila je Đuričićeva.

- Da li zapravo utorkom možeš da se opustiš sa svojim dečkom i da ne razmišljaš kako će on da se ponaša? - dodao je Darko Tanasijević.

- Iskreno, bilo je situacija kad se posle žurke dogode neprijatne situacije. Sad više razmišljam o tome, znala sam da ide u kuću i to sam mu rekla. Ne želim da se bez poterebe upada u neke probleme. S druge strane ne mogu da sprečim ništa - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš što se u kući povela priča da kad ti nešto pogrešiš i kažeš nešto što nije na mestu Gastoz uvećava tvoje greške, a s druge strane kad Gastoz skrivi ti ne daš ne njega čak i kad znaš da je pogrešio? - pitao je voditelj.

- Različiti smo, različiti karakteri, temperamenti i naše ponašanje u vezi. On meni zamera moje sukobe u kojima izgovorim nešto brutalno. Vrlo često u našim raspravama on to provuče. Ne voli što se tako grubo izražavam jer smatra da to nije na mestu i smatra da mogu to da iskuliram. Ja možda mogu više da biram reči, slažem se, ali ja svoje mišljenje ne mogu da formiram i kažem da nemam mišljenje. To nisam ja. Ja lakše spavam i lepše se osećam kad kažem šta imam. Nisam mutava plovka. Meni te stvari najviše zaparaju uši kad ih čujem i ne može da mi se poredi sa tim da li je neko platio patike, već gledam najbitnije stvari iz nekog odnosa. On meni samo zamera što su moji komentari iskreni, ali pregrubo rečeni - pričala je ona.

- Da li si ti nekad imala situaciju njemu da zameriš da je bio pregrub? - upitao je Darko.

- Nisam. Ne mešam se u muške rasprave. Ja njemu ne kažem da je preterao, nekad mu kažem da je dosta i da je rekao šta ima, a to mu uvek kažem sa strane u četiri oka. On je to češće ranije radio, sad ima jednu situaciju sa Matorom koju mi zamera, kad sam komentarisala njenog oca. Ja kažem da ću da ispoštujem, ali kad smo u žaru rasprave to je najiskrenije što mislim. Ona je komentarisala dolazak mog oca ovde i da li gleda snimke moj oca na p*rno sajtu i on to nije nametao da Matora nije trebala da izgovori. Odakle ona zna da li moj otac treba da gleda to? - pričala je Đuričićeva.

- Ja želim tebe u najboljoj verziji, a nju da komentarišem i menjam ne zanima me - dodao je Gastoz.

- Ne očekujem od njega, niti želim da se mešam. Ja ne želim da on vodi moje bitke, nisam ja neko ko nema šta da kaže i da se odbrani. Ja za svaku situaciju imam kontru i znam da vodim svoje sukobe. Ne želim da on dolazi u konflikte zbog mene, najrealnije mi je da se ne druže. Ne samo zbog mene, smatram da njihov odnos će doći na pravo kroz neko vreme jer znamo šta je pričala za šutiranje i sad mu to spominju u raspravama, a krenulo je od nekoga koga je nazivao prijateljem - govorila je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić