NOVI HAOS ENE I PEJE: Zapenili jedno na drugo, on pregoreo od ljubomore zbog Munjeza! Sukobom zatresli sve (VIDEO)

Jedno drugom sasuli sve u lice!

U nastavku emisije "Pitanja novinara" novinar Jovan Ilić razgovarao je sa Enom Čolić o njenom raskidu sa Jovanom Pejićem Pejom. Ona je prvo pričala o tome kako se osećala kad je danas dobila album sa njihovim slikama.

- Mislim da više nema poente, Peja i ja se ni pogledom ne susrećemo. Zola je ušao od spolja, pa je i rekao da izgledamo kao da nikad nismo bili zajedno i da se nećemo miriti, takav utisak i ja stičem. Mislim da je definitivno okončana svaka mogućnost da se pomirimo. Više se ne nadam njegovoj pažnji i sa te strane mi ja lakše, ali ne nadam se. Drugi razlog je što njega ovaj prostor ubija, on je u teorijama zavere. Mislim da on emisije nije ni imao koliko smo mi mislili. Delovalo je da se zavozao - govorila je Ena.

- Koliko je Baki doprineo da te Peja gleda drugačijim očima i da se udalji od tebe? - pitao je Joca.

- Baki Aneli vidi kao kraljicu, tako da je jasno stavio do znanja kako gleda na mene jer smo mi ovde najveće dušmake. Uticao je i potpalio njegove teorije da nemam iskrene emocije i da je meni sve rijaliti. Ne mislim da je on glavni razlog, ovo je jedna od stvari koje su uticale - pričala je Ena Čolić.

- Koliko ti smeta kad Ena pominje tvoje dete i kaže da bi ga prodala za rijaliti i da si njega pikirala? - pitao je Joca.

- Sram ga bilo što opet pominje u tom kontekstu. Ja očekujem da on mene brani za intimne odnose jer smo zajedno bili u tome. Za druge stvari me nije zaštitio, a sad ni od Bakija. Ja sam skoro saznala da on mene zna od spolja, uhvatila sam ga u laži. Rekao je da poznajemo iste ljude. Kad smo bili u hotelu rekao mi je da mu je jedan dečko rekao da me čuva, ali taj dečko nije ni znao da ulazim. Posle mi je priznao da me je video na splavu. Rekle su mi neke osobe da je komentarisao da me poznaje kad sam ušla. Mislim da je on podrškom njegovom tate i podrškom fanova ušao u vezu, tako da mislim da sam ja pikirana. Mislim da sam pikirana da mu je to dobro za rijaliti i za njegov imidž jer sam dobra riba i podržali su ga Karić i Gastoz. Mi nismo imali bitan praznik da smo u vezi, pa je samo gledao trenutak da izađe iz veze i da ne bude osuđen. Mislim da sad može da kaže da sam mu vređala majku i da preko toga ne prelazi - nastavila je Čolićeva.

- Ja sam pokazao svojim bitisanjem da neću da j*bavam majke i da se nerviram, meni to nije potrebno u životu. Imam sve u životu. Bio sam zaljubljen u Enu, bio sam iskren prema njoj. Ona pokazuje da ona meni ovde nije pravi prijatelj kao Baki. Ona se ovde kači na sve teme u kući. Ja sam ti pričao da ti ovde nisu svi prijatelji, ali se praviš budala. Šta će mi devojka koja mi vređa majku? Ne trebaju mi problemi - govorio je Peja.

- Kako reaguješ na to što ti konstantno vređa majku i što je rekla da je tvoja mama manje pila da bi te bolje vaspitala?

- Sa prošlom devojkom sam raskinuo jer nije persirala mojoj majci. Ovde sam zbog ljubavi i prostora popuštao i prašta, gledao i da ja nju potkačim. Nikad joj nisam psovao dete kao drugi, a sa njima se druži. Svako ovde pokazuje sebe i priča o sebi. Pravdao sam se, a trebalo je da ćutim. Napolju sigurno u kafiću ne bih rekao zašto sam raskinuo. Ja sam sad skroz okej. Rekao sam joj da potkiskujem emocije i da me ne zanima. Dosta puta sam pričao o stvarima koje ne može da ispoštuje - rekao je Peja.

- Kako gledaš na odnos Ene i Muneza? - upitao je Joca.

- Ne zanima me više. Gledao sam dok sam imao emocije prema njoj. Neka se oni zaj*bavaju sa svojim životima, ja se povlačim. On je ovde trebao da skače za ženu kojoj je napravio dete. Ja sam kao njen pravi prijatelj njoj sa strane pričao, nemam šta da skačem ovde i objašnjavam - rekao je Peja.

- Ja sam samo očekivala da stoji uz mene jer ja onda ispadam demončina koja psuje - dodala je Ena.

- Kako to da tvoj tata podržava Enu? - upitao je novinar.

- Moja mama je iskrena, a tata zaj*bant. On vidi emociju između nas, njega ne zanima koliko se ja nerviram, dok majka vidi i sigurno je jako loše. Moja majka je uvek bila uz mene. Otac je bio životni prijatelj, a majka iskreni prijatelj i uvek sam se vodio time šta govori majka - rekao je Peja.

- Ena, kako ti reaguješ na Munjine komplimente, a s druge strane ispada da ti Peja više traži mane? - upitao je Joca Ilić.

- Ja hoću da je ispravim i da bude kvalitetan čovek. Treba da se pomogne ljudima da nauče neke stvari. To je filmodžija koji prodaje priču, pa je onda šutne. On je nju hvalio u Odabranima kad joj je j*bao celu familiju, a ja nikad nisam. Ja sam njoj rekao da to neću da se dozvoljava, ja sam joj pričao, a ona je terala po svom - govorio je Peja.

Autor: A. Nikolić