Ovu noć niste smeli da propustite!

Sinoć je u rijalitiju "Elita 8" održana emisija "Pitanja novinara". Na samom početku Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefani Grujić o navodnima koje je iznela za bivšu devojku Jovane Tomić Matore. Stefani je otkrila da se radi o Heleni Topalović sa kojom je, kako se priča, Matora imala aferu pre nekoliko godina.

- Znam da su bile zajedno. Đedović mi je rekao da je Matora nju šamarala na splavu i da su se svađale. Ja znam da je Jovana nju pljunula ispred njene mame kad je bila kod nje kući - otkrila je Stefani.

- Ja sam u šoku, devojka nije bila kod mene kući. Nismo bile zajedno, družile smo se. Bila je devojčica, upoznala Dunju kad se rodila, a nikad nije upoznala moju majku - dodala je Matora.

Dotakli su se i teme koju je Grujićeva iznela, o otkupljivanju Sanje Stanković.

- Ona mi je rekla da je otkupila nju od nekog dečka, on je makro valjda. Onda se sa Erminom podsmevala o nekom isečku iz novina, tu je pisalo za Sanjinu prošlost - rekla je Stefani.

Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" nastavio je da razgovara sa imao je za Lazara Čolića Zolu.

- Rekao je da zarađuješ preko njegovog deteta, da si zato ušao u rijaliti - rekao je Darko.

- Rekao je da treba da se plašim Boga, ne znam zašto to. Pa ja sam u rijalitiju godinama... Njega treba da bude sramota što njegovo dete koje on nije ni upoznao čuva njegova nesuđena tašta. To mi je veći blam od svega - rekao je Zola.

Darko Tanasijević imao je naredno pitanje za Marka Đedovića. On je od njega zatražio da iskomentariše odnos Ermine Pasović i Jovane Tomić Matore.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić gde je pričala o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. 

Nakon Anđele, usledio je razgovor i sa Nenadom Marinkovićem Gastozom koji se dotakao njihovog odnosa pa najstrašnije opleo o Sanji Grujić i Marku.

- K*rvinska posla, ali na sitno. To se tako kaže u mom selu. Užaš šta je ona spremna da uradi. Od male dame na note do devojke koja želi da vetar duva u moju devojku dok se šminka - rekao je Nenad.

Zatim se oglasila Sanja Grujić i odgovorila Nenadu na sve prozivke.

- Mi smo ovde pod kamerama, i mikrofonima. Ništa drugo nisam ni očekivala ovde. Od Brac lutke postala sam veštica koja vrača... Ne obazirem se na njihove reči, ne dotiču me... Dok moj i Markov brod plovi u pravom smeru, vetrovi nam ne mogu ništa. Sigurna sam da sam Gastozu bila simpatična, on meni nije nikada. Dosta puta sam rekla da mi je prost i degutantan. Sa Anđelom imam konflikt od 'Zadruge 5', i izvređamo se, ali Gastoz u odnosu sa mnom je težak prostak... Samo hoće da me isprovicira. Što se tiče Marka, sa kim si takav si - rekla je Sanja.

Posle nje je ustao Marko Stefanović koji je na sve načine pokušao da zaštiti svoju devojku.

Skoro cela kuća se obrušila na Sanju, a Ena Čolić je iznela šokantne tvrdnje na njen račun.

Tokom emisije došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Marka Đedovića, u kojem je on izneo dokaze o njenim lažima za Asmina Durdžića.

U nastavku emisije "Pitanja novinara" novinar Jovan Ilić razgovarao je sa Enom Čolić o njenom raskidu sa Jovanom Pejićem Pejom, nakon čega je nastao totalni haos.

Sledeći sagovornik Joce novinara bio je Stefan Korda. Tokom razgovora uključila se i Ana Nikolić koja je rekla da čeka da se uveri u ove tvrdnje i da stafi definitvnu tačku na njihov odnos.

Korda je nastavio da prati Anu u stopu, a u jednom trenutku moralo je da reraguje i obezbeđenje kad se u njihove probleme umešao Uroš Stanić, koji je želeo da odbrani svoju drugaricu i otvori joj oči.

Aneli Ahmić je pre spavanja boravila u Pabu kod Lepog Miće, a Luka Vujović pokušao je u više navrata da joj priđe, a ona se trudila da maksimalno ostane hladna i otresita.

Autor: A.Anđić