Nije birao reči!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Šta reći, a ne zaplakati? Da se ogradim decu volim i jedva čekam da postanem otac, ali smatram da rijaliti nije mesto da se tako nešto desi. Mislio sam da može da se desdi polupanom alkoholičaru i devojci koja farma pevačima kuće, ali sad je to postalo normalno. Muškarac i žena moraju da paze o čemu rade. Iskrenija mi je Stefani kad kaže da joj je Munja uništio život, nego on kad kaže da ima nešto najlepše. Verujem da nisu želeli. Ako je želeo da bude popularan neka neko njega napuni. On mi je kao čovek užas blam. Terza jeste prost, ali je Munja ljigav. Sve što radi je ljigavo, pa čak i da bude brižan prema Stefani. To k*rcu ne vredi, on je kao polupani kompjuter koji se bavi priljavim stvarima. Hoće da se opere od postupaka od pre. Za ljude si ljiga, za nas si ljiga i ljiga ćeš da ostaneš. Moj savet je neko da te napuni, pa ćeš možda i da budeš bitan, sad si i dalje nebitan - govorio je Gastoz, a onda otkrio šta misli o Stefani:

- Ne dopada mi se Stefanino ponašanje, bila je brutalna, psovala, vređala i kako se pela u mojim očima počela je da silazi, pa i gubim emociju da je nešto preživela. Počela je bahato da se ponaša. Ona i ja nemamo komunikaciju, ali je gledam s poštovanjem zbog svega što je preživela. Sviđa mi se Karićeva rečenica kad je rekao da ona menja priču tokom nedelje sedam puta i da ne možemo da prihvatamo sve što kaže jer se tek porodila. Ja se nikad nisam našao u ovakvoj situaciji da devojka koja je na kvarno ostala trudna i postaje lezbijka, a Matora za tri dana zaboravlja vezu, bivše veze je pljuju. Ove teme su brutaliti, pomerili su granice. Moj stav je da neke stvari nemaju cene. Neka su vam deca živa i zdrava, ali neke stvari i ovo je televizijski program. Ostaviću Stefani, a ovog idiota ću da pošaljem. On na ovoj televiziji ne može ni rampu da diže, a ne da bude rijaliti učesnik. Ja sam tu da iskaljujete bes na meni, jer sam dobar momak i možda uspem da budem žrtva. Živite kako znate - pričao je Gastoz.

- Ne zameram mu ništa jer mi se nekad činilo da priča objektivno i kad nisam u pravu. Žao mi je što sam mu majku uspovao. Svi smo jednaki, neka opravdava svoje honorare - dodao je Munja.

- Ne mogu da se osećam kao neki - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić