Slomio se na komade: Munja zbog Kačavendinih reči završio u suzama, pred svima pokazao koliko mu je stalo do Stefani i malog Koste! (VIDEO)

Preplavile ga osećanja!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Stefani i ja smo uvek imale super odnos, imale smo razgovore kad sam mislila da joj je to bilo potrebno, kad je lomila i kršila, spavala... Bilo je evidentno da si baš bila zaljubljena u Munju. Moj stav je da si Munji zamerila diskvalifikaciju, upozoravali smo ga da će napraviti sr*nje. Tako ti je i trebalo jer si se pravio pametan, a nisi dorastao igru. Smatram da je Zola došao kao melem na ranu. Sećam se njenog ponašanja, histerije i da je samo ponavljao da si je izdao i ostavio. Stefani, navijala sam da dođeš ovde i da se suočite. Ja sam stala uz to da svaka devojka u koju završiš nećeš da ideš na vrata i da je trebalo da se vidite jer vaš odnos nikad nije završen raskinom, nego diskvalifikacijom. Jedino ispravno je da imate odnos kakav imate. Videla sam da umeš da mu se brecneš, da sumnjaš da to radi zbog rijalitija, ali meni je pokazalo da mu je stalo. Nisam zaboravila da si se borio za potomstvo sa bivšom suprugom, jako dobro se sećam te priče. Smatram da te je jako pogodilo ovo što se desilo da ti žena gej populacije izvodi sina iz porodilišta. Tvoju majku ne krivim ni za jedan postupak, ima puno pravo da bude kivna, besna i ljuta na Stefani. Vama se ovde desio život, uvek ću biti na tvojoj strani. Stavila sam se 100 puta na mesto da se meni tako nešto desi kao budućoj babi, ja bih flipnula. Znam da si želeo da imaš dete. Ne mislim da ste zaostali i da ste to planirali, desilo se i treba da se izvuče životna pouka. Treba da brineš o njoj, ne treba da se vukljate po sudu. Terza i ti ste meni bili jako interesantni na početku, ali mislim da ste ušli nabrijani na rijaliti i obojici se desilo to što jeste. Nekome je život majka, a nekome maćeha. Kad kažu da si ljigav, ali mislim da si birao način da budeš smrda i da niko ne zna tvoje mišljenje i da nigde nisi iskren, a to pravdaš rijalitijem. Ti jesi jedan dobar momak sa svim vrlinama i manama. Bila je greška što ste se spajali napolju i mislim da niste 100% drugovi, bez obzira na spajanje porodica. Kad sam govorila da se Terza pere preko tebe to sam i mislila. Ja sam tebe uvredila nekoliko puta vrlo nisko, nisi mi odgovorio nikada. Meni si ukazao poštovanje bez obzira na razne situacije. Mislim da jesi drug, ali da to ovde ne pokazuješ nikome. Mislim da ste Terza i ti tip momaka sportisti koji su propustili deo mladosti, pa sad nadoknađujete propuštene stvari. Znaš da te gotivim. Mislim da radiš pravu stvar i sigurna sam da nećeš dozvoliti da se vaš odnos naruši. Ako se pomirite navijala bih za to. Ponizio si se i napravio od sebe seoskog j*bača - govorila je Milena Kačavenda, a on je tokom njenog izlaganja završio u suzama.

- Znam da ti se Ena sviđa od prvog dana. Voliš rijaliti i time si opterećen. Bez obzira na tvoje godine treba ti par godina, pa da i ti budeš ovde smiren komentator. Moram da se vratim na Stefani i njen ulazak, očekivali smo ga svi, a ja sam bila sigurna da se Đedoviću i meni nećeš javiti. Mislim da si se pribila uz Matoru, ne samo zbog novca, ali znam da si ponosna i da se ne bi vratila kući u tom stanju i da si htela da pokažeš da si sposobna za život. Ja ti tolerišem i praštam ti sve jer si naučila sad šta je život. Uvek možeš da se menjaš. Mislim da je istina da si rekla da Matora prenese informaciju, verujem ti sve u tom odnosu. Ne mogu da zaboravim kad ti je bio rođendan, kad se rasplakala i kad je rekla: "Kumo, da li znaš koliko sa svoj život sj*bala, a vidi šta sam dobila". Ja sam sigurna da ti nisi biseksualka, nego da si se k*rčila i tu cenu platila, a onda je došla mama da te vodi kući. Ne verujem da si ušla ovde u gasu, nego da si imala stres i dramu. Krupan si zalogaj uzela da bi tek tako bila šutnuta u d*pe - pričala je Milena.

- Manipulacija trudnom devojkom bi značila da sam htela da otmem tuđe dete. Zarad čega bih manipulisala? Koji je cilj? - pitala je Matora.

- Kako si mogla da dozvoliš da devojku koju si izvela iz porodilišta nakon tri dana kažeš da ti je neko pružio sve što Stefani nije? Gde su tvoje emocije, draga moja? - dodala je Kačavenda.

- Moje emocije su trebale da budu prema pokojnoj majci, koju je opet j*bala i rekla da bi pre izlazila nego dolazila na sahranu. Gde je njena emocija bila tada? - odbrusila je Matora.

Autor: A. Nikolić