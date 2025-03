Karambol!

U toku su 'Nominacije', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragani Stojančević da iznese svoj sud o ovonedeljnim nominovanim učesicima, a to su Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez.

- Lrenuću od Munjeza. Znaš da nisam imala lepo mišljenje o tebi, kada sam ušla promenila sam mišljenje... Uvredio si me jednom, pa si posle rekao da ti je krivo. Ovo što kažeš da se ja tebi sviđam, to mislim da radiš namerno zbog Jovane... Kad vređaš nju to ti je kao da vređaš mene - rekla je Dragana, pa nastavila.

- O ovoj personi ovde nemam šta da kažem... Mislim da ti ja nisam adresa ovde, moja adesa je Matora i ostaću tamo. Nee znam zašto misliš da ja tebe mrzim - rekla je Dragana.

- Ja tebe ne podnosim, ne mogu da te gledam. Ti si jedan folirant i odron - rekla je Stefani.

- Pa onda me pusti da se foliram do kraja - rekla je Dragana.

- Neću te pustiti nikada, ni ovde ni unutra - rekla je Stefani.

- Dosta si jela ti ovde svoja go*na, pusti sada mene - rekla je Dragana.

- Za mene mogu da kažu bilo št, ali ne da smrdim - rekla je Stefani.

- Ja ću se oprati, a ti ćeš ku*va ostati - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.