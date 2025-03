Šok!

U Beloj kući su u toku 'Nominacije', a ovonedeljni nominovani učesnici su Danijel Dujković Munjez i Stefani Grujić. Učesnik koji je sledeći izneo svoje mišljenje o Munjezu i Stefani je Ivan Marinković.

- Evo Munja je jedan od retkih sa kojim nisam imao neke velike konflikte. Dobar si, hoćeš da pomogneš, uvek si za sve tu. Pričaju da ti je to fora, ne znam kakva fora može to da bude. Zola te je izvređao, ne znam zašto je to večeras uradio, verovatno da vidi kako će ostali da reaguju. Mislim da si prema Matoroj bio i previše grub. Sa druge strane sviđa mi se kako se ponašaš prema Stefani. Zameram ti samo što si bio pregrub prema Matoroj - rekao je Ivan.

- Nadovezaću se, Stefani i ja razgovaramo svakog dana u izolaciji o svemu, meni su ona i naše dete najvažniji - rekao je Munja.

- Što se tiče Stefani, subjektivan sam što se tiče Matore... Neću mnogo da ti verujem, samo zato što si ušla u tabor čuveni. Neću više tvoje postupke da prepisujem godinama, vrlo si inteligentna i pametna... Mogu samo da te shvatim, neću reći sažaljevam, jer si u ovom četvorouglu, pa ljudi sada hoće da se očešu od tebe. Ostavljam Stefani, šaljem Munju.

Naredni učesnik koji nominuje je Milovan Minić.

- Stefani sam baš zgotivio, Munju sam komentarisao dosta puta. Šaljem Munju, ostavljam Stefani - rekao je Milovan.

Naredna učesnica koja je dobila reč je Jelena Ilić. 

- Munja je ovde na početku izmislio da je imao odnos sa mnom, to su budalaštine... Mislila sam da nikada neću moći da mu pređem preko te gluposti. Spletkara je, kada uradi nešto loše on se samo smeje. Međutim, ovaj prostor napravi od nas da nema karakter, pa prevaziđemo neke stvari. Neću mu nikada oprostiti što je ostavljao prostora za neke stvari. Dozvolio si da ti pvde Zola govori užasne stvari, da ti komentariše očinstvo. Meni je tp užasno. Da se nismo družili spolja i sa strane mislila bih da si spletkara jedna, ali ima on i dobre strane, pomogao mi je dosta puta. Munja mi je govorio da sam podržala odnos Stefani i Zole, ja nisam Stefani mama, niti sam je gurala da bude sa Zolom - rekla je Ivana, pa nastavila:

- Što se tiče Stefani, bila je osoba kojoj sam verovala prošle godine, plakala je ovde za Munjom... Kada smo saznali da je Stefani postala mama, a Munja tata setila sam se da je jednom rekla ' on nije podoban za mene van rijalitija'... Ona je trebala to tada da proveri, savetovala sam je kao žena, imala je simptome... Pitala sam je pre neki dan, šta joj je trebala Matora u životu. Trebala je da javi ocu svog deteta da će postati tata. Od ovoga su napravili cirkus i tragi komediju. Da su se neke stvari sanirale na vreme, ne bih došlo do toga. Horor scena mi je da je Matora odvela na Perućac, tamo je bila i njena drugarica sa detetom od godinu dana... Tamo je bilo pijanstva, nasrtanja, svađa, to mi je scena kao iz horor filma. Vidim Stefaninu dobru stranu što je uspela da se izdigne iz ovih traumatčnih iskustava i to u trudnoći. Jasna mi je Stefani u svemu, ne verujem da neka od njih laže, ovo ne može da se izmisli. Ovo je horor film i crna hronika. Ne treba da se sprdamo sa ovim stvarima. Ne znam šta je navelo da bude sa Matorom, ona se prvi put ponaša ovako hladno. Mislim da Matora nije bila iskrena u njihovom odnosu, za Stefani i dalje vagam. Ona mi je nekako emotivno nestabilna osoba, prošla je sa mnom svašta nešto. Ostavljam Stefani i šaljem Munju - rekla je Jelena.

- Ja sam spavao kod nje u stanu, se*sualne odnose nismo imali. Posvađali smo se, pa sam ostavio prostora - rekao je Munjez.

- Bili smo u dobrim odnosima i u kući i van nje. Odjednom me je napao - rekla je Jelena.

- Ti si mene prva napala - rekao je Munjez.

- Što se mene tiče laže sada, pokušava da se opere jer je ispao loš - rekla je Jelena.

- Lagao sam da sam imao se*s sa Jelenom i to je to - rekao je Munja.

- Čovek kaže da sam ja njega načepila u rijalitiju, pa je on to izmislio zbog toga - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.