Žestoka noć nominacija! Takmičari rastavili na proste činioce Munju i Stefani, prštale su uvrede na sve strane (VIDEO)

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić ušetala je u Belu kuću kako bi saznala šta učesnici misle o Stefani Grujić i Danijelu Dujkoviću Munjezu. Nakon što su učesnici dali svoj sud, saznali su koga su Odabrani izglasali, ali i kome je publika dala najmanju podšku.

Na samom početku emisije ''Nominacije'', Anđela Đuričić je dala svoje mišljenje o čitavoj njihovoj situaciji, pa nahvalila Stefani.

- Odmah ću da kažem da ću nju da ostavim jer nisam imala loš momenat sa njom. Sa tobom sam imala dve svađe, zbog Nenada. Mislim da me nikad nisi uvredio, zapamtila bih da jesi, jedno što se tiče odnosa sa njim i mišljenje o našoj vezi. Zameram ti jer si njemu u svađi psovao majku, to može da se kaže na drugačiji način. Što se tvog učešća tiče sve mi je katastrofa do dolaska Stefani. Moram da izdvojim Anu prema njoj si ispao jako loš. Bolji si otkako je Stefani došla, stao si uz nju i verujem da bi svako stao uz partnera sa kojim ima dete. Smatram da Stefani nema toliko dobro mišljenje o tebi, ali treba da je štitiš kao majku tvog deteta. Nju bih ostavila, Munju ću da pošaljem - poručila je Anđela.

Nakon Anđeline nominacije, reč je dobio Lazar Čolić Zola, koji nije štedeo uvrede na račun Dujkovića.

- Počeću od Munje, smatram da je ozbiljan ološ, ljiga najgora, sve najgore mislim o njemu... Ovo što on radi, ove manipulacije mi smo se sa ovima služili u petom razredu osnovne škole. Za mene je ovaj čovek klasičan papak, klasična sprdnja od čoveka... Lažno mi se obradovao, sve radi lažno... I ovo sa Stefani što radi sada je samo da ga ne osudi narod. Majka njegovog deteta kaže sama da ga dete ne interesuje previše, znači za mene je on jedno dno - rekao je Zola.

Nenad Marinković Gastoz je zatim, tokom svog izlaganja istakao koliko je zgrožen njihovom situacijom.

- Šta reći, a ne zaplakati? Da se ogradim decu volim i jedva čekam da postanem otac, ali smatram da rijaliti nije mesto da se tako nešto desi. Mislio sam da može da se desdi polupanom alkoholičaru i devojci koja farma pevačima kuće, ali sad je to postalo normalno. Muškarac i žena moraju da paze o čemu rade. Iskrenija mi je Stefani kad kaže da joj je Munja uništio život, nego on kad kaže da ima nešto najlepše. Verujem da nisu želeli. Ako je želeo da bude popularan neka neko njega napuni. On mi je kao čovek užas blam. Terza jeste prost, ali je Munja ljigav. Sve što radi je ljigavo, pa čak i da bude brižan prema Stefani. To k*rcu ne vredi, on je kao polupani kompjuter koji se bavi priljavim stvarima. Hoće da se opere od postupaka od pre. Za ljude si ljiga, za nas si ljiga i ljiga ćeš da ostaneš. Moj savet je neko da te napuni, pa ćeš možda i da budeš bitan, sad si i dalje nebitan - govorio je Gastoz.

Marko Đedović je na sve moguće načine pokušavao da opere Stefani, a svoju kumu počastio najgorim rečima,

Stefan Karić je tokom emisije ''Nominacije'' istakao svoje loše mišljenje o Stefani, a onda izneo mišljenje o Munji i njegovoj porodici.

Milena Kačavenda je tokom svog izlaganja uspela da rasplače Munjeza.

U izlaganju Dragane Stojančević došlo je do brutalne rasprave između nje i Stefani. Uvrede su prštale na sve strane.

Uroš Stanić i Nenad Macanović Bebica su se složili oko mišljenja da Stefani i dalje gaji emocije prema Zoli.

Tokom sledeće nominacije Ana Spasojević je pormenila svoje mišljenje o Stefani, a Stefan Korda je izazvao u kući suze, ali od smeha.

Za sam kraj je ostala Jovana Tomić Matora koja je zadala poslednji udarac na celu priču, istakla koliko joj se Dragana sviđa. Zatim su nominovale još neke takmičarke.

Voditeljka Ivana Šopić je saopštila rezultate glasanja, kao i ko će se ove nedelje boriti za svoj opstanak.

Odabrani su nominovali Stefanu Kordu, od takimičara je nominovan Danijel Dujković Munjez, a od publike Anastasija Marinković.

