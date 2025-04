Drago mi je što Ena nije trudna: Pejin brat nikad iskreniji, progovorio o prošlosti Čolićeve, pa otkrio kako gleda na njeno majčinstvo (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novoj epizodi emisije "Rijaliti rešetanje" Joca novinar ugostio je Mikija Dudića, brata Jovana Pejića Peje, koji je progovorio o Pejinom učešću u Eliti i njegovom odnosu sa Enom Čolić.

- Kad je Ena pričala o Jovanu i njihovim intimnim odnosima, kakva ti je bila reakcija - pitao je Joca

- Ja gledam na to, i morska zvezda pušta penkalo, svako puca iz svog oružja. Ona koristi neke termine, reči jako loše. To je neki poslednji razlog zbog čega Jovan treba da završi svaki kontakt. To je nešto čime je ona zapečatila odnos. Mislim da su to prvo laži, poznavajući svog brata. Svašta bih rekao, ali biram reči. I ona je majka

- Spominjala se potencijalna Enina trudnoća, a ona je izjavila da ne bi volela da ima dete sa Jovanom jer kakav će on biti otac ako ne može njoj da skuva kafu ujutru - ispričao je Joca novinar.

- Jako bitan faktor, ako ne može da skuva kafu. Pored vređanja majke i udaranja na muškost, nije za poređenje. Ali ja se slažem sa Enom, ja sam se obradovao kad sam čuo da nije. Mislim da je za Jovana neka osoba koja je sličnija njemu, da ima poštovanja, bez vređanja i niskih udaraca. Mislim da je jako dobra stvar što nije trudna. Trebao bi da bira sa kim će da gardi budućnost -

- Šta ćemo sa tim što je Jovan udario nju na majčinstvo, kada je piato šta je bilo sa detetom dok je živela dve godine u Španiji - pitao je novinar.

- Mislim da je Jovan pogrešio, nije trebao to da govori. To je njena prošlost, on nije bio tu. Verovatno se ta njena prošlost izrazila sad na njeno ponašanje, na njene izlive niskih strasti. Mislim da Jovan nije trebao da se meša. Ali to joj ne daje za pravo da se meša u majčinstvo naše majke. Šta ćemo o njenom majčinstvu sad, šta njen sin gleda sad - završio je Miki.

- Da li misliš da to utiče na njenog sina, što gleda i prati - pitao je Joca.

- Sigurno da utiče. On je u školi, u pubertetskom uzrastu. Sigurno utiče na njegov odraz i ponašanje i na šta će da izraste dete - rekao je.

