Otvorio dušu o poroku!

U novoj epizodi emisije "Rijaliti rešetanje" Joca novinar ugostio je Mikija Dudića, brata Jovana Pejića Peje, koji je progovorio o Pejinom učešću u Eliti i njegovom odnosu sa Enom Čolić.

Pisalo se "Mali Peja se otarasio Ene na žurki, ali je seo za rulet sto i tu provodi svoje vreme", da li se bojiš da će da mu se osladi? - pitao je Joca.

- Ako je neko primer ko može da ga nauči i da mu kaže kakve su posledice, to sam ja. Kad sam bio zavisnik od kockanja, zarađivao sam svoj dinar. Pomagala mi je familija, ne kažem, da se odvojim od toga. Možda beži malo od nje ili iz dosade da mu skrene pažnju. Za svaki slučaj, odlučio sam da mu skrenem pažnju i da se bavim sa njim. Sigurno će upoznavati nove osobe i devojke, očekujemo sve i svašta - rekao je Miki.

Koliko si najviše na kocki izgubio? - pitao je Joca.

- Pre petnaestak godina, za veče sam izgubio 47 hiljada evra. To je za svakog čovek previše, čak i za one koji su bogatiji i imucniji. To je veliko iskoustvo, loše...

Čuo sam da imaš srećne vesti, da li se nešto u međuvremeno desilo, vezano za ljubav, da li se tu nešto dogodilo? - pitao je Joca.

- Malo su mi zamerili prošli put što sam to spomenuo. Ja sam tu isključivo zbog Jovana, i ovo se vodi sve zbog njega i Elite.

Autor: A.Anđić