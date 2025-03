U Premijeru Vikend specijal se uključio voditelj i reporter Nemanja Vujičić.

Nemanja je razgovarao sa voditeljem Televizije Pink i Elite, Milanom Miloševićem sa kojim je razgovarao o njegovom prijateljstvu sa Bojanom Lazić:

- Bojana ne brini ništa, čutim za 1500 evra, ali ja ćutim. Znaš šta je meni super što i ona i njen bivši muž vode dve najgledanije emisije, dele pare i Pabla - rekao je Milan.

- Dobro sam zdravstveno, međutim svi vi znate situaciju za moju mamu, njena borbu za život koja traja dosta dana, u jako je teškom stanju. Iskreno nisam verovao da je ona toliko jaka. Ona je stara, nadam se najboljem, ali sve je za očekivati. Moram da pomenem divne doktore i sestre iz bolnice koji vode računa o njoj. - rekao je Milan pa je dodao:

- Ja moje emocije držim u sebi i krijem ih od svih, kako je meni ja to najbolje znam, ali na poslu sam pozitivan i to je to.

Milan je otkrio da li ima nešto što nije mogao da kaže majci a hteo je:

- Ne postoji. Ja njen život znam od starta, ne postoji nešto što ja ne znam, mi nikada nismo imali nezvršene razgovre, ali uvek ima ono nešto što fali, ja želim da budemo zajedno još nekoliko godina. Meni je žao što se ona razbolela onda kada smo dobili sve, trudm se i trudio sam se da joj ulepšam svaki dan. - rekao je Milan pa je okrio šta mu je majka rekla pred operaciju.

- Najteže mi je bilo kada sam je ispratio u operacionu salu, ona je meni tada rekla da se molim da se ne vrati, ona je htela da umre, svega joj je dosta bilo. Imala je katastrofalan život i dosta joj je toga. Ljudi danas ne shvataju, ja sam mojoj majci govorio da pobegnemo od oca, ali mi nismo imali gde. Ja jesam u kontaktu sa očevom porodicom, doduše mi ne pričamo o tome, a oni su to znali. JA to pričam jer mi je lakše, a i otvaram oči ljudima. Bitno je danas otkriti problem, i boriti se sa istim.- govorio je Milan pa je otkrio da li je pitao oca što je bio takav.

- Ja sam mog oca želeo da pitam zašto je bio takav, zašto je bila ta agresija, ali ja sam mu sve oprostio onog dana kada je umro. Da sam ja bio stariji ništa se od toga ne bi desilo, ali bio sam mali, tada sam bežao od svega, ali sve mu je oprošteno. Moram da kažem da ja svoju kuću mrzim, mi smo imali krv po zidovima, i moja majka to zna. Sada mi je teško jer je prazna, jer je mama u bolnici, ja sam ljut na mog oca, upropastio je život mojoj majci, mom bratu, meni je pokušao, ja sam otišao sa 18.godina iz te kuće, bulo je tu svega tada, od vatre, batina, sekira, ali neka ostane to za nama.

Voditelj je otkrio da ove godine neće slaviti svoj rođendan:

- Ja sam uvek slavio moj i mamin rođendan, ona je mene rodila na svoj rođendan. Ona je taj dana radila na mešalici, pravili su kuću, i ona je osetila da se porađa. Ove godine neću slaviti jer ne znam šta će biti sa njom. Voleo bih da mi napiše čestitku "Sine, biće kako ti da kažeš", teško mi je, nadam se da će biti dobro, bar još koju godinu. Plašim se da će mi javiti da mi je umrla majka. Ja kada radim Elitu, kada izađem na reklamama, samo gledam telefon, plašim se da ću ostati sam na svetu ako mi umre majka. Ne plašim se kako ću ja, ali znam da neću imati osobu koja će brinuti, koja će me pitati da li sam jeo. Ta borba dugo traje, žao mi je da se pati, ako treba dostojanstveno i lepo da spava i da ispusti svoju dušu, a njoj će trebati još tri života da se odmori od svega što je preživela. Meni je teško, ja kada se setim detinjstva, kako je ona išla u prodavnicu a ja je molio da mi kupi euroblok, a ona mi kaže možemo samo da kupimo hleb na crtu, mi smo tako kupovali, nismo imali ništa, a sada kada smo obezbedili sve, ona ne može da živi.

Autor: N.B.