Otvorio dušu pred kamerama!

U večerašnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'' gost je bio ujak učesnice Elite Stefani Grujić, Miloš Milojević.

Tom prilikom, on je otkrio da se i on našao u sličnoj situaciji kao Munjez, s obzirom na to da ga je tokom boravka u inostranstvu iznenadila vest o trudnoći njegove devojke, ali i da je u jednom momentu sumnjao da li je on otac deteta.

- Sama ta situacija jeste tata ili nije, poklapaju li se dani ili meseci, dosta me p'odsetilo na mene 2011. godine kad sak bio u inostranstvu. Vratio sam se i sačekala me je devojka, kratko sam ostao, morao sam da odem na drugi kontinent. Posle mesec, dva meni jue stigla poruka: ''Trudna sam''. Šok jer nisi gledao život na tu stranu. Gledao sam da se vratim da budem uz sada već bivšu suprugu, da to drugo stanje iznesemo kako treba. Ona je bila na nekim pilulama za kontracepciju. Bili smo u nekoj vezi na daljinu. Eto slična situacija se i meni desila, vratio sam se posle tri, četiri meseca, bio sam srećan, kad si pored osobe koju voliš... Preko ultrazvuka možeš da čuješ i otkucaje srca. Morao sam opet da idem negde, ali sam se na vreme vratio. Tu se ni meni nisu svi meseci poklopili, nije mi vremenski sve leglo kako treba. Bio sam u dilemi, bio sam srećan uprkos tome. Nije mi tada bilo bitno. Sumnjao sam kasnije, kad krenu neka razmišljanja, dete strašno liči na mene, dete je moje. Ona se vratila iz inostranstva posle. Ona nije bila svesna da je trudna. Da li je imala nekog ja ne znam... - otkrio je Miloš i dodao.

- Ja nisam bio NN otac, ja sam bio tu sve vreme. Nisam bio svestan da je trudna. Kad sam se vratio ja sam ispoštovao. Munja nije mogao da oseti to. Žao mi je kao za svako dete. U svakom slučaju taj neki period je prošao - poručuje Stefanin ujak, a onda je progovorio o sumnjama da je Zola otac njenog deteta i DNK testiranju.

- U njenom najboljem interesu bu bilo da se uradi DNK i da se stavi tačka na sve to. Zolinim ulaskom je sve zakomplikovano. Što se Matore tiče, ona nije potresena, čeka sa strane rezultate. Ona čeka taj momenat da može posle da reaguje. Ona je sad u nekom drugom planu. Jedan ovak je dovoljan, kad se pojavi drugi, onda je problem. Zola je jedini koji meni nije prišao, ni pričao s nama - kaže Miloš i dodaje:

- Ja bih najviše voleo da verujem Stefani i da je podržim, i da je kriv neko i da nije... Verujem joj, uprkos tim pričama. Obojica su interesantni... Pravi će biti onaj ko bude pisao na papiru. Munja me dosta na mene podseća kad sam bio mlađi. Zola ćuti, pa se pojavi... Ako su se već Munjini roditelji javili i izašli ispred te priče, neka bude Munja. Ja nisam uopšte Zoline čuo. Treba da se okrenemo originalnoj priči - poručio je Stefanin ujak.

Autor: Pink.rs